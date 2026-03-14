[헤럴드경제=김벼리 기자] 14일 오전 11시 46분께 서울 서대문구 연세대 정문 앞에서 광역버스와 마을버스가 충돌했다.

이 사고로 70대 마을버스 기사와 승객 등 5명이 경상을 입고 인근 병원에 옮겨졌다.

경찰은 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

버스 운전자들에게서 음주나 약물 투약 정황은 발견되지 않았다.