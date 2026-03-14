[헤럴드경제=김벼리 기자] 제66주년 ‘3·15의거 기념일’을 하루 앞둔 14일 경찰이 희생자와 유족에 공식 사과했다. 66년 만에 처음이다.

김종철 경남경찰청장은 이날 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지에서 열린 ‘3·15의거 희생자 추모제’에 참석해 경찰 대표로 사과의 뜻을 전했다.

김 청장은 추도사를 통해 “국민의 생명과 인권을 지켜야 할 경찰이 오히려 국민을 향해 물리력으로 수많은 희생을 야기한 잘못을 저질렀다”며 “많이 늦었지만, 당시 경찰조직을 잇는 책임자의 한사람으로서 진심 어린 사과를 드린다”고 밝혔다.

이어 “국민 생명과 인권을 지키는 경찰 사명에 충실하면서 다시는 경찰 권한이 잘못된 방향으로 가지 않도록 제도를 마련하고 교육을 강화해 가겠다”고 다짐했다.

그러면서 “3·15의거는 대한민국 민주주의가 뿌리내리는 계기가 된 역사적인 민주화 운동이다”며 “그 희생으로 오늘날 민주주의가 세워졌음을 잊지 않겠다”고 강조했다.

그동안 3·15의거 관련 단체에서 경찰 사과를 요구했지만 이뤄지지 않았다.

김 청장은 잘못된 공권력 행사를 깊이 성찰하는 게 필요하다고 판단해 이번에 공식 사과하기로 결정했다. 지난달 그는 국립 3·15의거 민주묘지를 찾아 참배하고 희생 영령들 넋을 기렸다.

경남경찰청은 앞으로도 3·15의거의 역사적 의미를 되새기고, 민주주의와 인권 보호의 가치를 실현하기 위해 지속 노력해 나갈 계획이다.

희생자 유족과 보훈단체 관계자, 시민 등도 추모제에 참석해 헌화, 묵념하면서 3·15의거 희생자들의 숭고한 희생과 민주 정신을 기렸다.

1960년 3월 15일 당시 마산에서는 자유당 이승만 정권 부정선거에 항의하는 대규모 시위가 열렸다. 당시 경찰은 시위대와 시민을 향해 실탄과 최루탄을 발포했다. 이 시위로 실종된 김주열 열사 시신이 4월 11일 발견되는 등 16명이 숨졌다.

이 의거는 4·19 혁명 도화선이 됐다.