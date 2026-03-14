지진 발생위치.[기상청 제공]
지진 발생위치.[기상청 제공]

[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]14일 오전 9시 00분 20초 경북 성주군 남남동쪽 13km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다.

이번 지진의 진앙은 북위 35.83도, 동경 128.35도다.

지진 발생 깊이는 11km다.

기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있었다”며 “안전에 유의하기 바란다”고 말했다.


kbj7653@heraldcorp.com