[헤럴드경제=김벼리 기자] 기상청은 14일 오전 9시 0분 20초 경북 성주군 남남동쪽 13㎞ 지역에서 2.6 규모의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 35.82도, 동경 128.35도다. 지진 발생 깊이는 11㎞다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의하기 바란다”고 말했다.