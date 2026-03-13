항공 할인에다 혼톰섬 케이블카 무료

[헤럴드경제=함영훈 기자] 베트남 대표기업 중 하나인 썬그룹(Sun Group)이 푸꾸옥의 APEC 정상회담 유치(2027년)를 계기로 투자해 설립한 항공사 썬푸꾸옥항공(Sun PhuQuoc Airways, SPA)이 인천–푸꾸옥 직항 노선을 개설하고 취항 기념 프로모션을 진행한다. ▶헤럴드경제 2025년 7월 3일자 [푸꾸옥 공항 5배 확 키운다 불사조 형태 “APEC 후 최고 되자”] 보도

썬푸꾸옥항공은 오는 4월 17일 인천-푸꾸옥 노선 첫 운항을 시작할 예정이며, 이에 맞춰 공식 홈페이지를 통해 항공권 최대 20% 할인 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

이번 프로모션 기간 동안 항공권을 구매하는 승객에게는 썬그룹이 운영하는 ‘썬월드 혼톰섬(Sun World Hon Thom)’ 케이블카 무료 탑승권도 함께 제공된다. 프로모션 적용 기간은 출발일 기준 4월 17일부터 6월 30일까지다.

푸꾸옥은 한국 여행객들 사이에서 새롭게 주목받는 휴양지다. 글로벌 여행 플랫폼 아고다(Agoda)는 최근 푸꾸옥을 2025년 한국 여행객이 선호하는 해외 여행지 Top 10으로 선정하기도 했다.

특히 푸꾸옥은 아름다운 해변과 다양한 자연경관을 갖춘 매력적인 휴양지로 한국 여행객들에게 큰 인기를 얻고 있다. 서울에서 직항 약 6시간 거리에, 미국 여행 전문지 콘데 나스트 트래블러(Condé Nast Traveler)가 “몰디브를 능가하는 여행지”라고 소개할 만큼 뛰어난 자연환경을 갖추고 있기 때문이다.

푸꾸옥 남부 지역에는 썬그룹이 개발한 다양한 관광 인프라도 조성돼 있다. 대표적으로 썬그룹이 운영하는 럭셔리 5성급 리조트와 세계 최장 3선식 케이블카로 연결되는 썬월드 혼톰섬 테마파크(Sun World Hon Thom), 세계적인 공연과 대규모 야시장, 키스 브리지(Kiss Bridge) 등 다양한 관광 명소가 자리하고 있다.

또한 푸꾸옥에서는 ‘키스 오브 더 씨(Kiss of the Sea)’와 ‘심포니 오브 더 씨(Symphony of the Sea)’ 공연과 함께 매일 밤 불꽃놀이가 펼쳐져 연중 365일 화려한 야경을 즐길 수 있다.

썬푸꾸옥항공(SPA) 관계자는 “인천–푸꾸옥 직항 노선을 통해 한국 여행객들에게 보다 편리한 이동 환경과 프리미엄 휴양 경험을 제공할 것”이라며 “이번 취항 기념 프로모션이 푸꾸옥 여행 수요 확대에도 긍정적인 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.