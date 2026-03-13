[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천광역시장이 당내 갈등이 악화되고 있는 국민의힘 상황과 관련, 화합을 촉구하며 중재 역할에 나섰다.

유정복 시장은 13일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 “당의 중심적 역할을 해야 할 분들이 양보 없는 강대강 대치를 이어가면서 당원들과 국민들이 큰 불안을 느끼고 있다”며 “이대로 가면 당의 갈등 상황이 더욱 악화될 것이라는 깊은 우려가 있다”고 밝혔다.

이는 최근 오세훈 서울시장이 공천 신청을 하지 않은데다가, 이정현 공천관리위원장이 사퇴 의사를 밝히면서 당내 갈등이 확산되고 있는 상황을 우려했다.

유 시장은 “각자의 의견이 다르다고 해서 벼랑 끝에 서서 대화를 단절하는 모습은 정치의 본령이 아니다”라며 “지금이라도 서로의 의견을 허심탄회하게 나누고 한 발씩 양보하는 모습이 절실하다”고 강조했다.

유 시장은 이정현 공천관리위원장을 향해 “사퇴 의사를 철회하고 조속히 업무에 복귀해 이기는 공천을 위한 책임을 다해달라”고 요청했다.

또한 오세훈 서울시장에게는 “공천을 빠르게 신청하고 당당하게 당이 나아갈 길에 동참해달라”고 당부했다.

당 대표인 장동혁에게는 “중심을 잡고 열린 자세로 혁신적인 선거대책위원회 구성을 고민해 더 이상 분열과 혼란이 없도록 역량을 다해달라”고 요청했다.

유 시장은 이날 지방선거를 80여 일 앞둔 시점에서 당내 분열이 지속될 경우 선거에 악영향을 미칠 수 있다는 점도 강조했다.

그는 “폭주를 멈추지 않는 민주당에게 입법부와 행정부에 이어 지방권력까지 장악당하는 것만은 막아야 한다는 절박한 심정이 있다면 당 내 누구와도 대화를 못할 이유가 없다”고 말했다.

그러면서 “저는 당의 화합과 지방선거 승리를 위해 견마지로를 아끼지 않겠다”며 “누구와도 만나고 누구의 이야기라도 들을 각오가 돼 있다”고 밝혔다.

유 시장은 이어 “각자의 입장만을 생각할 것이 아니라 국민과 나라를 생각하는 마음으로 서로의 입장을 조금씩 이해하고 헌신하는 모습을 보여주길 기대한다”고 거듭 강조했다.