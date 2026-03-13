국가산단 도로 보수 등 산단 관리 적극 지원 천명해

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 최근 조국혁신당에 입당한 명창환 여수시장 예비후보가 여수국가산단의 도로 정비와 환경 관리 등 산업단지 지원 체계를 전면 점검해 적극적인 지원 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

명 후보는 13일 보도자료를 내고 “여수국가산단은 대한민국 최대 석유화학 산업단지로 연간 약 80조 원이 넘는 매출과 300억 달러 이상의 수출을 기록하며 국가 경제와 지역경제를 동시에 떠받쳐 온 핵심 산업기반”이라며 “여수 경제의 심장이자 대한민국 산업 경쟁력의 중요한 축”이라고 강조했다.

이어 “그러나 산단 내부 도로는 폭이 좁고 노면이 파손된 구간이 많아 대형 화물차와 위험물 차량이 상시 운행하는 산업단지 특성상 근로자 안전과 물류 효율 측면에서 개선이 시급한 상황”이라고 지적했다.

명 후보는 특히 “국가산단이 안정적으로 가동되고 기업들이 원활하게 생산 활동을 이어가기 위해서는 산단 도로와 교통, 안전 관리 체계가 산업 경쟁력의 기본이다”며 체계적인 관리 필요성을 강조했다.

구체적으로 ▲산단 내 노후·파손 도로 전면 조사 및 단계적 확·포장과 보수 추진 ▲대형 물류 차량 운행을 고려한 주기적 도로 안전 관리 시스템 구축 ▲산단 공유구간 도로·교통·공원·공공시설 관리 체계 정비 ▲방치된 쓰레기 문제와 안전 사각지대 해소 ▲산단 공장 외곽 유휴부지 조경 및 환경 관리 강화 등이다.

끝으로 명 후보는 “산단에서 일하는 수많은 근로자가 쾌적하고 안전한 환경에서 일할 수 있도록 공장 외곽 유휴부지 관리와 주차시설 및 안전시설 확충 등 생활 환경 개선도 함께 추진하겠다”며 “산단이 제대로 돌아가야 여수 경제도 살아나는 만큼 시정의 핵심과제로 추진하겠다”고 말했다.

명 예비후보는 지방고등고시에 합격해 여수시청에서 공직을 시작해 주삼동장, 순천시 부시장, 행정안전부 지역공동체과장, 전라남도 기획조정실장, 전남도 행정부지사를 끝으로 공직생활을 마감하고 정치인으로 데뷔했다.