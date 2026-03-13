강동서, 부산서 마약사범 검거 가루 마약을 알약 형태로 제조 자택에서 마약류 3.3㎏ 압수

[헤럴드경제=이영기 기자] 집에서 마약류를 재가공해 팔던 30대 외국인 A씨가 검거됐다. 경찰은 마약사범의 자택에서 마약류 총 3.3㎏을 압수하고 해당 마약류들의 유통 경로를 조사하고 있다.

서울강동경찰서는 13일 부산의 자택에서 가루 마약을 조합해 알약 형태로 만들어 유통한 A씨를 검찰로 송치했다고 밝혔다.

그는 자택에 가루를 알약 형태로 바꿔주는 기계인 타정기를 설치하고 필로폰, MDMA(일명 ‘엑스터시’) 등 가루를 혼합한 알약을 제조했다.

이번 검거된 A씨는 유통까지 직접했다. 그는 해외에 있는 불상자와 공모해 지난 1월 말부터 이달 6일까지 부산 모처에 있는 주택에서 알약 타정기를 설치했다. 그 후 불상의 경로로 배송받은 분말 상태의 마약 원료를 일정 비율 혼합, 알약 형태의 마약을 직접 제조했다.

주로 필로폰, MDMA(일명 ‘엑스터시’) 등 가루를 혼합한 알약을 만들었다. 생산한 알약은 일명 ‘던지기’ 방식으로 은밀하게 도·소매로 유통한 것으로 경찰은 보고 있다.

검거 당시 경찰은 A씨의 주거지에서 2㎏에 해당하는 정제 형태 마약 4000정과 가루 마약 1.3㎏등 마약류 총 3.3㎏을 압수했다. 또 압수한 마약류 장비 등 압수물에 대해 정밀 감정을 의뢰하는 한편 유통 경로 등을 계속 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “마약이 의심되는 경우 주저하지 말고 경찰에 신고를 당부드리며, 앞으로도 마약 관련 범죄에 대해 엄정히 수사할 방침”이라고 밝혔다.