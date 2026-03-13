13일 삼성전자에 따르면 플래그십 스마트폰 갤럭시S26 울트라와 무선 이어폰 갤럭시 버즈4 프로가 미국과 영국 등 글로벌 주요 IT 매체 수십 곳으로부터 높은 평가와 추천을 받았다. 갤럭시S26 울트라에 세계 최초로 적용된 ‘프라이버시 디스플레이’와 갤럭시 AI 기반 사용자 경험, 강력한 성능 등에 이목이 집중됐다.

영국 IT 매체 테크레이더(TechRadar)는 갤럭시S26 울트라를 “삼성이 선보인 역대 갤럭시 S 시리즈 가운데 가장 뛰어난 제품”이라고 평가하며 프라이버시 디스플레이를 핵심 혁신 요소로 꼽았다. 미국 IT 매체 매셔블(Mashable)도 “미래지향적인 스마트폰”이라며 사용 경험 측면에서 높은 점수를 부여했다. 영국 매체 T3는 갤럭시S26 울트라를 “2026년 최고의 스마트폰”으로 꼽으며 디자인과 소프트웨어, S펜 기능 등을 강점으로 지목했다.

카메라 성능도 인정받았다. 갤럭시S26 울트라는 국제 화질 평가 기관인 VCX(Valued Camera eXperience) 포럼의 스마트폰 카메라(PhoneCam) 랭킹에서 1위를 차지했다. 미국 비즈니스 매거진 포브스(Forbes)의 제품 추천 섹션 ‘포브스 베티드’(Forbes Vetted)에서도 최고의 제품으로 선정되며 카메라와 배터리 성능, 프로세서 등 전반적인 완성도를 인정받았다.

무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 프로’ 역시 음질과 착용감, 노이즈 캔슬링 성능을 앞세워 글로벌 오디오 전문 매체들로부터 호평을 받았다.

영국 오디오 전문 매체 왓하이파이(What Hi-Fi)는 갤럭시 버즈4 프로에 대해 “삼성이 오디오 기술에 진심임을 보여주는 제품으로 역대 버즈 시리즈 중 최고의 사운드를 구현했다”고 평가했다. 박혜림 기자