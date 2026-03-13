창립 반세기 감사 메시지 발표 ‘다른 생각’이 만든 애플 ‘50년’ 글로벌 기념 프로그램 진행예정

애플이 창립 50주년을 맞아 반세기를 관통한 혁신의 핵심 가치인 ‘다르게 생각하기’(Think Different) 정신을 재조명했다. 팀 쿡(사진) 애플 최고경영자(CEO)는 기념 메시지를 통해 세상을 바꿔온 ‘미친 이들’에 대한 경의를 표하며, 1976년 차고에서 시작된 도전 정신을 바탕으로 향후 애플 인텔리전스 등 새로운 미래 혁신을 이어가겠다는 의지를 피력했다.

팀 쿡은 오는 4월1일 애플 창립 50주년을 앞두고 11일(현지시간) 공식 홈페이지에 “세상을 바꾸는 사람들은 세상을 바꿀 수 있다고 믿을 만큼 미친 이들”이라며 감사 메시지를 전했다.

그는 메시지에서 “기술은 개개인을 위해 존재해야 한다는 단순한 신념이 애플을 세웠고, 그 신념이 지난 50년 동안 세상을 변화시킨 제품들의 토대가 됐다”고 강조했다.

팀 쿡의 이번 메시지는 지난 1997년 스티브 잡스가 애플에 복귀한 이후 선보인 애플의 대표적인 브랜드 캠페인 ‘다르게 생각하기’ 문구를 인용한 것이다. ‘다르게 생각하기’는 당시 기존 질서에 도전하고 세상을 바꾸는 사람들의 정신을 상징하는 메시지로 평가받았다.

팀 쿡은 “우리가 세상에 내놓는 모든 발명은 이야기의 시작일 뿐이며, 가장 의미 있는 장을 채워 나가는 것은 우리 기술을 활용해 배우고 창작하고 발견하는 사람들”이라면서 “여러분의 아이디어는 우리에게 영감을 주고, 여러분의 신뢰는 우리가 앞으로 나아갈 수 있는 힘이 된다”고 말했다.

애플은 창립 50주년을 기념해 향후 몇 주간 전 세계 커뮤니티와 함께 애플 기술이 만들어 낸 창의성과 혁신을 조명하는 캠페인을 진행할 예정이다. 공식적인 기념행사는 내달 중 본격화될 전망이다.

외신 등에 따르면 애플은 과거 맥 30주년 당시 진행했던 임직원 인터뷰와 특별 웹사이트 운영과 유사한 형태의 기념 프로그램을 준비 중인 것으로 알려졌다. 이번 50주년 기념행사가 내부적으로만 진행될지, 대중에게 공개될지는 알려진 바 없다.

팀 쿡은 “애플은 과거를 돌아보기보다 미래를 설계하는 데 더 집중하는 기업”이라며 “지난 50년의 여정에 함께해 준 모든 분께 감사하며 앞으로 만들어 갈 미래 역시 기대한다”고 말했다.

박혜림 기자