[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 정청래 대표는 13일 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치 법안과 관련, “국민 눈높이에 맞는 검찰개혁이 될 수 있도록 당 대표인 제가 물밑 조율을 하고 있다”고 말했다.

정 대표는 이날 전북 순창군 발효미생물산업진흥원에서 열린 현장 최고위원회의에서 “국민 눈높이에 맞게 조율해서 여러분의 열망이 실망으로 가지 않도록 당 대표로서 최선의 노력을 다하겠다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징”이라며 “그 깃발이 찢어지지 않도록, 그 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다는 말씀을 제가 여러 차례 드렸다”고 강조했다.

정 대표의 이런 발언은 당정청 협의 이후 수정된 정부의 중수청·공소청 설치 법안에 대해 당내 강경파가 여전히 재수정을 요구하는 상황에서 나온 것이다.

한편 정 대표는 국회 본회의에 전날 보고된 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 사건의 진상규명을 위한 국정조사 요구서’와 관련 “주가 조작도 패가망신해야 마땅하지만, 조작기소도 패가망신시켜야 한다”며 “민주당은 윤석열 정권하에 자행된 정치 검찰의 조작기소 의혹을 낱낱이 밝혀내 엄중히 책임을 묻겠다”고 말했다.