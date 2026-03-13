[헤럴드경제=장연주 기자] 음주운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)이 사고 후 지인의 집에서 검거된 가운데, 이씨가 사고 직후 지인의 집에 가기 전 또 다른 술집을 찾은 것으로 확인됐다. 이에 음주 수치 측정을 피하기 위해 도주하거나 이후 추가로 술을 마시는 ‘술타기 수법’을 시도했을 가능성도 제기되고 있다.

13일 연합뉴스TV에 따르면, 이씨는 지난 6일 밤 11시쯤 서울 강남구에서 사고를 낸 뒤 자택에 청담동 자택에 차를 주차하고, 도보 20분 거리의 식당으로 이동했다.

이씨는 이튿날인 오전 2시쯤 지인의 집에서 검거됐는데, 지인의 집에 가기 전 또 다른 술집을 찾은 것이 확인된 셈이다.

이 식당에서 이씨는 자신을 기다리고 있던 지인들과 합류했는데, 이들은 증류주 1병과 안창살 2인분을 주문한 것으로 파악됐다.

당시 이씨의 지인들은 사고가 난 밤 11시 직후인 밤 11시10분쯤 식당에 도착했으며, 음식의 양이 많지 않았던 것으로 미뤄 사고 직후 자리가 급조됐을 가능성도 제기되고 있다.

이에 경찰은 이씨가 자리에서 이른바 ‘술타기’를 시도했다고 의심하고 수사중이다.

당시 이씨를 목격한 식당 관계자는 “이씨가 검은 마스크로 얼굴을 가린 채 들어왔으며 술에 꽤 취한 듯 보였다”며 “사고 직후 대책을 논의하는 듯했고, 식당을 나설 때도 누군가와 계속 통화중이었다”고 말했다.

한편, 이씨는 지난 6일 밤 11시쯤 청담역 인근에서 차를 몰다 중앙분리선을 잇따라 들이받고 도주했다가 이튿날 오전 2시쯤 지인 집에서 검거됐다.

이재룡은 과거에도 술을 마시고 물의를 빚은 전력이 있다.

지난 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허 취소 처분을 받았으며, 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의 기소유예 처분을 받았다.