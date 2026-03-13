[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자의 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’와 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 프로’가 글로벌 주요 IT 매체와 기관으로부터 잇따라 호평을 받고 있다.

13일 삼성전자에 따르면 갤럭시S26 울트라와 갤럭시 버즈4 프로는 미국과 영국 등 글로벌 주요 IT 매체 수십 곳으로부터 높은 평가와 추천을 받고 있다.

특히 갤럭시S26 울트라에 세계 최초로 적용된 ‘프라이버시 디스플레이’와 갤럭시 AI 기반 사용자 경험, 강력한 성능 등에 이목이 집중됐다.

영국 IT 매체 테크레이더(TechRadar)는 갤럭시S26 울트라를 “삼성이 선보인 역대 갤럭시 S 시리즈 가운데 가장 뛰어난 제품”이라고 평가하며 프라이버시 디스플레이를 핵심 혁신 요소로 꼽았다. 미국 IT 매체 매셔블(Mashable)도 “미래지향적인 스마트폰”이라며 사용 경험 측면에서 높은 점수를 부여했다. 영국 매체 T3는 갤럭시S26 울트라를 “2026년 최고의 스마트폰”으로 꼽으며 디자인과 소프트웨어, S펜 기능 등을 강점으로 지목했다.

갤럭시S26 울트라는 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일 월드 콩그레스 2026’(MWC 2026)에서도 주요 상을 수상했다. MWC 기간 중 개최되는 ‘글로벌 모바일 어워드’(GLOMO)에서 시상식 최고의 영예이자 가장 혁신적인 제품에 수여되는 ‘최고 전시 제품상’(Best in Show)을 수상한 것이다.

MWC 심사위원단은 “갤럭시S26 울트라는 모바일 기술의 경계를 확장하면서 실제 사용자 경험에 의미 있는 가치를 제공한 제품”이라며 “특히 프라이버시 디스플레이는 오늘날 디지털 환경에서 중요한 보안과 신뢰 문제를 해결하는 혁신 기술”이라고 평가했다.

카메라 성능도 인정받았다. 갤럭시S26 울트라는 국제 화질 평가 기관인 VCX(Valued Camera eXperience) 포럼의 스마트폰 카메라(PhoneCam) 랭킹에서 1위를 차지했다. 미국 비즈니스 매거진 포브스(Forbes)의 제품 추천 섹션 ‘포브스 베티드’(Forbes Vetted)에서도 최고의 제품으로 선정되며 카메라와 배터리 성능, 프로세서 등 전반적인 완성도를 인정받았다.

무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 프로’ 역시 음질과 착용감, 노이즈 캔슬링 성능을 앞세워 글로벌 오디오 전문 매체들로부터 호평을 받았다. 영국 오디오 전문 매체 왓하이파이(What Hi-Fi)는 갤럭시 버즈4 프로에 대해 “삼성이 오디오 기술에 진심임을 보여주는 제품으로 역대 버즈 시리즈 중 최고의 사운드를 구현했다”고 평가했다.

미국 IT 매체 톰스가이드(Tom’s Guide)는 갤럭시 버즈4 프로에 5점 만점 중 4.5점을 부여하며 ‘에디터스 초이스’(Editor’s Choice)로 선정했다. 씨넷(CNET)도 “더 선명하고 균형 잡힌 사운드를 제공한다”고 평가했다.

한편 갤럭시 버즈 시리즈는 디자인 경쟁력도 인정받고 있다. ‘갤럭시 버즈3 FE’는 ‘iF 디자인 어워드 2026’ 제품 디자인 부문에서 수상했으며, ‘갤럭시 버즈3 프로’는 ‘2025 레드닷 디자인 어워드’ 제품 디자인 부문에서 수상했다. 두 어워드는 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 삼성전자는 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’, ‘2026 IDEA 디자인 어워드’, ‘iF 디자인 어워드 2027’ 등에 출품하며 디자인 경쟁력을 이어갈 계획이다.