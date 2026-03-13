1조5000억원 펀드 조성 참여 방위산업 포함 피지컬 AI 기술 공동 개발 피지컬 AI 분야에서 장기 협력 기반 마련

[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 최대 게임사인 크래프톤과 한화에어로스페이스가 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 동맹을 맺었다. 양사는 합작법인(JV)을 설립하고 방위산업을 포함한 다양한 산업에서 피지컬AI 기술 공동 개발에 나선다.

크래프톤은 한화자산운용이 조성하는 10억달러(약 1조5000억원) 규모 펀드에 투자자로 참여해, 핵심 밸류체인 전반에서 협력을 강화한다.

13일 크래프톤과 한화에어로스페이스는 피지컬 AI 기술 공동 개발, JV 설립 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이를 통해 크래프톤의 인공지능(AI) 연구 역량과 소프트웨어 개발 기술, 한화그룹이 보유한 방위산업 및 제조업 분야의 산업 인프라 결합이 추진된다.

구체적으로 크래프톤이 축적한 데이터 운영 경험, 가상환경 기반 시뮬레이션 기술 등은 피지컬 AI의 학습과 검증 과정을 고도화하는 핵심 자원이 된다. 이를 토대로 실제 환경에서 작동하는 피지컬 AI 기술의 완성도를 높이고, 현장 적용을 위한 실증을 단계적으로 추진할 계획이다.

양사는 MOU에 따라 ▷피지컬 AI 핵심 기술 공동 연구개발 ▷실증 및 적용 시나리오 검토 ▷기술 및 운영 체계 구축 등에 나선다. 또 JV 설립을 추진해 공동 개발 성과 현장 적용 및 사업화 추진 등 중장기 협력 체계를 강화할 방침이다.

이와 함께 크래프톤은 한화자산운용이 조성한 펀드에 투자자로 참여한다. ‘10억 달러’ 규모로 조성될 해당 펀드는 AI, 로보틱스, 방위산업 분야에 중점 투자된다. 유망 기술 및 기업에 대한 투자를 통해 피지컬 AI 생태계 확장, 기술 경쟁력 강화 등이 이뤄질 전망이다.

나아가 양사는 펀드를 기반으로 핵심 밸류체인 전반에서 성장 잠재력이 높은 파트너를 발굴하고, 공동 개발 및 사업화로 연계해 나갈 예정이다.

김창한 크래프톤 대표는 “크래프톤의 AI 기술력과 소프트웨어 운영 역량을 한화의 현장 기반 역량에 결합해, 실제 환경에서 작동하는 기술 개발을 가속화하겠다”며 “향후 한화와 JV를 설립해 공동 개발 성과를 사업화까지 연결하고, JV를 ‘안두릴과 같은 글로벌 방산 기술 기업’으로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “AI 기술이 산업을 넘어 방산 분야에서 활용되는 피지컬 AI로 빠르게 성장하고 있다”며 “크래프톤과 협력을 통해 피지컬 AI와 미래 방산 분야에서 새로운 기술 패러다임 기준을 만들겠다”고 말했다.

한편 크래프톤은 AI 원천기술 역량과 게임 산업에서 축적한 강점을 바탕으로, 피지컬 AI 연구를 지속적으로 추진해 오고 있다.

지난해 미국에 로보틱스 연구법인 ‘루도 로보틱스’를 설립한 데 이어, 올해 2월에는 한국 법인도 설립했다. 한국 법인은 이강욱 크래프톤 CAIO가 이끌고 있다. CAIO 조직을 중심으로 크래프톤은 피지컬 AI 기술 전략을 전개 중이다.

크래프톤은 루도 로보틱스를 통한 로보틱스 연구와 한화그룹과 추진하는 JV 기반 실증 및 사업화를 양축으로 시너지를 확대해 나갈 방침이다.