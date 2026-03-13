[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘미성년자 성폭행’으로 실형을 살았던 그룹 룰라 출신 고영욱이 여성 BJ 폭행 논란에 휩싸인 방송인 MC딩동과 최근 음주운전 적발된 배우 이재룡을 언급하며, 세상이 자신에게만 가혹하다고 주장했다.

고영욱은 13일 SNS에 MC딩동 폭행 기사를 올리며 “이런 저급한 놈도 버젓이 사회 활동을 하는데…이 사회의 기준은 뭘까”라고 했다.

MC딩동은 최근 한 인터넷 생방송 중 여성 BJ의 머리채를 잡는 등 폭행해 논란이 됐다.

MC딩동은 피해 BJ가 자신의 과거 음주운전 전력을 언급해 벌인 일이라고 해명했다. MC딩동은 2022년 만취 상태로 운전하다 경찰에 걸리자 도주해 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 받은 적이 있다.

고영욱은 또 최근 음주운전 뺑소니 의혹을 사고 있는 이재룡이 유튜브 예능프로그램 ‘짠한형 신동엽’에 나온 장면을 언급하며 “이렇게 관대하면서 나한테만…”이라고 했다.

이재룡은 지난 6일 밤 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 운전하다가 중앙분리대를 잇따라 들이받아 파손한 뒤 도주한 혐의(음주운전 및 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의)를 받고 있다. 그는 당초 음주운전을 부인했으나, 이후 ‘술 타기’(경찰에 음주 시점을 속이기 위해 사고 후 술을 더 마시는 것) 의혹이 일자, ‘소주 4잔’을 마시고 운전했다고 인정했다. 다만 그가 운전 전 여러 술자리를 돌아다녔다는 사실이 알려지며 그 같은 해명에도 의심이 제기되고 있다.

이재룡은 과거에도 음주 문제도 두 차례 경찰에 입건되는 등 문제를 일으킨 바 있다.

고영욱은 미성년자를 성폭행해 2013년 징역 2년 6개월을 선고 받았다.