[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난해 세계적인 열풍을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 속편이 제작된다.

넷플릭스는 12일(현지시간) ‘케데헌’의 공동 연출자인 한국계 캐나다인 메기 강, 크리스 아펠한스과 다년 전속 애니메이션 집필·연출 파트너십을 맺고 속편 제작을 공식 발표했다.

속편 공개 시기는 밝히지 않았으며, 아직 제작 초기 단계인 것으로 알려졌다.

메기 강 감독은 “사람들이 한국의 이야기와 캐릭터를 더 보고 싶어 한다는 점에 대해서 한국 영화 제작자로서 엄청난 자부심을 느낀다”며 “이는 시작에 불과하며 우리가 만들어낸 이 세계에는 아직 보여드릴 것이 너무 많다”고 말했다.

아펠한스 감독 역시 “(헌트릭스) 캐릭터는 우리에게 가족 같으며, 이들의 세계가 우리의 제2의 고향이 됐다”며 “이들의 다음 이야기를 쓰고, 이들이 성장하는 모습을 지켜보면서 음악과 애니메이션, 이야기가 어우러지도록 영역을 넓힐 수 있어 기쁘다”고 말했다.

‘케데헌’은 K-팝 아이돌 걸그룹 헌트릭스가 악령으로부터 세상을 지켜내는 이야기다. 주인공을 비롯한 등장 인물이 한국을 배경으로 탄생했고, 작품에 등장하는 목욕탕, 김밥, 컵라면 등의 소재에도 한국적인 문화가 녹아 있다. 지난해 6월 공개돼 글로벌 누적 시청 수 5억회를 넘기며 ‘오징어 게임’을 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.

오리지널사운드트랙(OST)에 수록된 곡 ‘골든’도 세계적인 인기를 얻었다.

올해 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을, 2월에는 미국 그래미 시상식에서도‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상’을 수상했다. K-팝 장르 최초로 그래미상 수상이다.

오는 15일 열리는 영화계 최고 권위 아카데미 시상식에도 2개 부문 후보에 올라가 있다.