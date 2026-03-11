[헤럴드경제=나은정 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 36일째인 11일 관객 수 1200만명을 돌파했다.

배급사 쇼박스는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “‘왕과 사는 남자’가 1200만 관객을 돌파했다”며 “‘왕사남’을 찾아주신 모든 백성 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

이로써 ‘왕과 사는 남자’는 2024년 최고 흥행작이었던 파묘(1191만명)의 관객 수를 넘어섰다. 또한 한국 영화 역사상 20번째로 1200만 관객을 돌파한 작품이 됐다.

지난달 4일 개봉한 영화는 개봉 31일째였던 지난 6일 1000만 관객을 돌파하며 ‘천만 영화’ 대열에 합류했다. 이는 ‘파묘’와 ‘범죄도시4’ 이후 약 2년 만에 나온 대기록이다.

천만 관객을 넘어선 이후에도 흥행 열기는 이어지고 있다. 영화는 평일인 지난 9일 20만3000여명, 전날에도 17만7000여명의 관객을 동원하며 여전히 돌풍을 일으키고 있다.

‘왕과 사는 남자’는 조선 단종이 유배지인 강원 영월 청령포에서 마을 사람들과 우정을 쌓는 이야기를 그렸다. 배우 박지훈이 단종 역을, 유해진이 촌장 역할을 맡아 역대급 흥행을 이끌었다. 연출은 장항준 감독이 맡았다.