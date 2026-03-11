[헤럴드경제=나은정 기자] MBN 트로트 서바이벌 ‘현역가왕3’에서 최종 우승을 차지한 가수 홍지윤이 우승 상금 1억원을 기부하겠다고 밝혔다.

제3대 현역가왕에 오른 홍지윤은 11일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔 코리아에서 열린 MBN ‘현역가왕3’ 톱7 기자간담회에서 “이전 경연에서 우승하게 되면 우승 상금 전액을 기부하고 싶다고 말한 적이 있다”며 이같이 밝혔다.

기부 계획을 전한 홍지윤은 “이제야 풀지 못한 숙제를 한 것 같다”고 홀가분해 했다.

간담회에서 홍지윤은 경연에 참여하게 된 계기로 암 투병 중이던 팬을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 “최근 팬 한 분이 암 투병 끝에 ‘현역가왕3’ 경연 직전에 돌아가셨는데, 마지막까지 투표를 해주셨다”며 “그분이 제가 이 프로그램에 도전하게 된 결정적인 이유였다”고 밝혔다.

그러면서 “트로트는 사람들을 위로하면서 웃고 울게 만드는 장르라고 생각한다”며 “몸이 불편하신 분들에게 위로와 위안의 무대를 보여드리고 싶다”고 덧붙였다.

2023년부터 방송된 ‘현역가왕’은 MBN 음악 서바이벌 예능 프로그램으로, ‘한일가왕전’에 출전할 국가대표 가수 7명을 뽑는다.

홍지윤은 전날 방송된 현역가왕3 최종회에서 할머니를 향한 마음을 담아 ‘울엄마’를 선곡해 무대를 꾸몄다. 그는 “트로트를 접하게 된 계기가 할머니였다. 오래오래 건강하게 사셨으면 좋겠다”며 감동적인 무대를 선사했다.

심사에서 홍지윤은 최고점 100점, 최저점 65점을 받으며 솔지, 차지연과 공동 1위에 올랐다. 이후 실시간 문자 투표에서 19만6188표를 얻어 총점 3727점으로 최종 우승을 확정했다. 2위는 차지연, 3위 이수연, 4위 구수경, 5위 강혜연, 6위 김태연, 7위 솔지 순이었다.

홍지윤은 “오디션을 통해 가수가 됐지만 준비 없이 데뷔하는 바람에 스스로가 부족하다고 생각했다”며 “앞으로 훌륭한 음악인이 되기 위해 노력하겠다”고 우승 소감을 밝혔다.

한편 톱7 멤버들은 다음 달 14일 첫 방송되는 ‘2026 한일가왕전’에 국가대표로 출전한다. 오는 28~29일 경희대학교 평화의전당 공연을 시작으로 전국투어 콘서트에도 나선다.