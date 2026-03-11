[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 바이오스타트업 성장 지원 거점인 광교 바이오허브 ‘랩 스테이션’을 확대하며 창업 지원 인프라를 한층 강화했다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 11일 경기바이오센터에서 현병천 경기도 미래성장산업국장, 김현곤 경기도경제과학진흥원장, 바이오 유관기관 및 입주기업 대표 등이 참석한 가운데 광교 바이오허브 랩 스테이션 8층 확장 개관식을 개최했다.

랩 스테이션은 경기바이오센터 7·8층에 조성된 바이오스타트업 보육 공간으로, 이번 8층 추가 조성을 통해 총 1,861㎡ 규모로 확대됐으며, 이에 따라 입주기업도 기존 14개사에서 24개사로 늘어났다.

확장된 공간에는 스타트업 전용 연구·사무공간과 공용 실험실, 세포배양실, 회의실, 네트워킹 라운지 등을 갖춰 기업 간 협업과 연구 효율을 높일 수 있는 환경을 조성했다. 특히 AI 기반 바이오기업을 위한 드라이랩 특화 공간도 마련해 심층기술(딥테크) 스타트업의 연구 여건을 강화했다.

입주기업들은 최대 4년간 전용 연구공간 제공과 공동 연구장비 활용, 연구개발(R&D) 실증 지원, 임상·인허가 컨설팅, 투자 연계, 글로벌 진출 지원 등 성장 단계별 맞춤형 프로그램을 지원받는다.

이번 8층 확장은 공간과 보육 규모 확대를 통해 더 많은 바이오스타트업이 안정적인 연구 환경에서 성장할 수 있는 기반을 확충했다는 점에서 의미가 있다. 도는 이를 바탕으로 창업 초기 기업의 기술 고도화와 시장 진출을 지원하고, 광교를 중심으로 한 바이오 산업 생태계 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

현병천 경기도 미래성장산업국장은 “이번 랩 스테이션 확장은 더 많은 바이오스타트업이 안정적인 연구 환경에서 도전할 수 있는 기반을 마련한 것”이라며 “경기도는 기업이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

개관식 이후에는 입주기업과 투자기관, 유관기관 간 네트워킹이 이어졌다.