주진우, 9일 부산시의회서 출마선언 “젊은시장, 강한 부산 만들겠다” 박형준도 이날 ‘3선 연임 도전’ 선언

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 초선 주진우 국민의힘 의원(부산 해운대구갑)이 9일 “부산을 ‘글로벌 해양수도’로 재탄생시키겠다”며 부산시장 출마를 공식 선언했다. 박형준 부산시장도 이날 3선 도전을 선언해 6·3 지방선거를 앞둔 야권의 공천 경쟁이 본격화됐다.

주 의원은 이날 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 “오직 부산시민의 뜻을 받드는 젊은 시장으로 20, 30, 40세대를 전면에 발탁해 젊고 강한 부산을 만들겠다”고 말했다.

출마 선언에서 주 의원은 부산의 재도약을 위한 3대 핵심 구상을 발표했다.

우선, ‘경제 최우선’ 원칙 하에 해운-항만-금융 생태계를 완성하겠다고 했다. 단순히 HMM만 이전할 것이 아니라, 항구 배후단지를 첨단 비즈니스 단지로 재건해 일자리를 창출하고 ‘분산에너지 활성화 특별법’을 활용해 부산을 규제 없는 ‘AI 메카’로 만들겠다는 구체적 청사진을 제시했다.

또 청년층의 부산 안착을 위한 파격적 지원을 약속했다. ‘청년 부시장’직을 신설해 정책 결정에 청년의 목소리를 반영하고, 원도심 재개발 수익을 투입해 ‘토지임대부 분양주택’ 형태의 반값 아파트를 도심 요충지에 공급함으로써 청년 주거 문제를 정면 돌파하겠다고 말했다.

이와 함께 해양수산부 이전 효과를 극대화할 ‘북극항로청’과 ‘수산진흥공사’ 신설을 제시했다. “북극항로는 대한민국의 백년 먹거리”라며 전담 조직을 신설하고 항로개척과 기술개발, 외교협상을 체계적으로 추진해 부산을 동아시아 물류의 핵심 거점으로 만들겠다고 선언했다.

그는 이밖에 ▷가덕도 신공항 ▷부산형 급행철도 ▷부울경 통합 등 지역 숙원사업의 속도감 있는 추진을 약속하며, 이를 위해서라면 어떤 기득권도 내려놓겠다는 의지를 보였다.

주진우 의원은 “박형준 시장이 여러 가지 공헌에도 불구하고 기존에 하던 업무를 잘 마무리하겠다는 방식으로는 더 이상 부산시민의 마음을 얻기 어렵다고 판단했다”며 “부산시민의 변화에 대한 열망을 담아낼 수 있는 그릇이 되겠다”고 했다.

그는 특히 “개혁은 깨끗한 손으로 해야 한다”며 통일교 금품 수수, 돈봉투 출판기념회 등 의혹을 받고 있는 전재수 민주당 의원(부산 북구갑)을 에둘러 비판하기도 했다.

한편 박형준 부산시장도 처음으로 3선 연임 도전을 공식적으로 선언했다.

박 시장은 이날 페이스북에 “낙동강 전선을 지키겠다. 다시 태어나도 살고 싶은 글로벌 도시 부산을 완성하겠다”고 썼다. 이어 “이번 선거에서 부산마저 빼앗긴다면 대한민국은 연성독재로 가는 길을 걸고, 보수는 재기 불능 상태로 빠져들 것”이라며 “마지막 배수진 낙동강 전선에서 승리해 보수를 지키겠다”고 강조했다.

그는 “지난 5년 부산은 올바른 비전을 세우고 이를 흔들림없이 실천해왔고 이제 열매를 맺고 있다”며 “‘글로벌 허브도시’라는 열매와 ‘다시 태어나도 살고 싶은 행복도시’라는 열매를 제대로 수확하기 위해 다음 임기에 도전하고자 한다”고 출마 의지를 밝혔다.

지난 2일 부산항국제전시컨벤션센터 출판기념회에서 기세를 올린 전재수 의원과 현직 프리미엄을 갖고 3선에 도전하는 박형준 시장 등 기존 양자 구도에 주진우 의원의 출마 선언이 어떤 파장을 불러일으킬지 주목된다.