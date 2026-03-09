與 일각 공소·중수청법 수정 요구에 “국민통합·개혁, 원만한 이행 고심을”

이재명 대통령은 9일 “필요한 개혁을 하더라도 전체를 싸잡아 비난하며 모두를 개혁대상으로 몰아 빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”면서 “검찰개혁이든, 노동·경제개혁이든, 언론개혁이든, 법원개혁이든 그 무슨 개혁이든 그래야 한다는 게 제 생각”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 다른 엑스 이용자가 대법원의 이 대통령 공직선거법 사건 파기환송을 두고 ‘법원 전체가 이 대통령을 낙마시키려 했다’는 취지로 비판한 글을 공유하며 이같이 말했다.

최근 정부가 국회로 송부한 공소청·중수청법 수정안을 놓고 일부 여당 의원들이 수정을 요구하는 데 대해 신중한 개혁을 강조한 취지로 해석된다.

이 대통령은 계속해서 “아무리 어려운 개혁이라도 결코 포기하지 않되 개혁으로 인한 상처와 갈등을 최소화하기 위해서는 조심 또 조심해야 한다”면서 “국민통합과 개혁이라는 양립하기 어려운 두 과제를 모두 원만하게 이행하기 위한 제 나름 고심의 결과임을 이해해 주시기 바란다”고 밝혔다.

이어 “개혁은 혁명보다 어렵다고 한다. 지난하고 번거롭고 복잡하다고 혁명을 할 수는 없다”면서 “더디고 힘들더라도, 시간이 걸리고 조금 마뜩지 않더라도 서로 믿고 격려하며 든든하게 함께 가주시면 고맙겠다”고 당부했다.

이 대통령은 “공직사회에 문제가 많다지만 구성원 모두의 문제는 아니다”면서 경기도지사 시절 무죄가 확정된 공직선거법 위반 및 ‘형님 강제 입원’ 사건, 윤석열 정권에서 이뤄진 구속영장 기각과 위증교사 무죄 선고 등을 예로 들기도 했다.

또 “수십 년간 법정변호를 생업 삼아 수천 건의 송사를 했지만 악의적 왜곡으로 의심되는 판결은 열 손가락 안에 꼽을 정도였고, 대다수 법관들은 어려운 환경 속에서도 정의와 진실을 위해 노력했다”며 “우리의 사법 신뢰도는 세계적 수준이라는 게 법조인으로서 저의 믿음이었고, 개인적 경험으로 보더라도 그렇다”고 강조했다.

이 대통령은 주말에도 검찰개혁에 대해 신중하게 추진해야 한다는 입장을 피력한 바 있다. 이와 관련 7일 엑스에 올린 글에서 “대통령이 되고 집권세력이 됐다고 마음대로 다 할 수도 없고 그래서도 안될 것”이라면서 “주장하고 비판하는 것으로 충분한 입장과 주장하는 만큼의 대안을 내고 그 결과에 대해 무한책임을 져야 하는 입장은 또 다르다”고 말했다. 서영상 기자