오는 20일까지 7기 참가사 모집 초년도 기준 최대 1%P 금리 우대

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 우수 중견기업을 발굴하고 맞춤형 생산적 금융을 지원하기 위해 오는 20일까지 ‘라이징 리더스 300’ 7기를 모집한다고 9일 밝혔다.

라이징 리더스 300은 우리은행과 산업통상부, 산업부 산하기관이 2023년부터 2027년까지 5년간 성장 잠재력이 높은 중견·중견후보기업을 발굴해 여신한도 4조원, 금융비용 600억원을 지원하는 프로그램이다. 우리은행은 6기까지 총 147개사에 1조8000억원 규모의 우대 금융을 성공적으로 지원했다.

이번 7기 모집 참가사는 은행의 사전한도 심사와 산업부 산하 4개 기관(대한무역투자진흥공사, 한국산업기술진흥원, 중견기업연합회, 한국산업지능화협회)의 추천을 거쳐 최종 선정할 예정이다.

우리은행은 선정된 기업에 최대 300억원의 금융지원과 초년도 기준 최대 1.0%포인트의 금리 우대를 제공한다. 이와 함께 ▷수출입 금융 설루션 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 대응 컨설팅 ▷디지털 전환 컨설팅 등 기업 수요에 맞춘 다양한 비금융 지원을 제공해 기업의 지속 가능한 성장을 지원한다.

정진완 우리은행장은 “성장 잠재력이 높은 우수 중견기업을 적극 발굴할 계획”이라며 “이들이 국가 경제를 선도하는 리딩기업으로 성장할 수 있도록 금융 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 강조했다.