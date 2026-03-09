울산 동구를 표현한 자유 주제 총상금 1100만원…9월 접수

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 세계 최대 조선산업 도시이자 해양레저관광 도시로 거듭나고 있는 울산 동구가 국민을 대상으로 ‘2026 울산 동구 사진·숏폼 공모전’을 개최한다.

공모전은 ‘울산 동구를 표현한 자유 주제’로 사진은 1인 3장 이내, 숏폼은 개인 또는 4명 이하의 팀을 구성해 1점을 공모하는 것으로 진행한다. 접수 기간은 오는 9월 한 달 동안이다.

사진은 최근 2년 이내의 미발표작으로 원본 JPG파일, 숏폼은 SNS 및 유튜브용 영상으로 20초에서 1분 이내의 12M 이상 고해상도 파일을 제출하면 된다.

사진은 온라인(동구 사진기록관)으로, 숏폼은 담당자 이메일(woosera@korea.kr)로 파일과 함께 신청서를 제출하면 된다. 제출 서류는 동구청 홈페이지에서 내려받으면 된다.

심사 결과는 오는 10월 사진 분야 16점, 숏폼 분야 5점을 선정해 발표한다. 사진 분야는 ▷금상 1점 200만원 ▷은상 2점 각 100만원 ▷동상 3점 각 50만원 ▷입선 10점 각 20만원, 숏폼은 각 70만원을 시상한다.