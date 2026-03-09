“경기도의 성공이 대한민국 성공으로 이어질 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 경기도지사 경선 후보인 한준호 국회의원(고양시을)은 9일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “수도권 정치의 대전환과 실용주의 정치로의 시대교체를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.

한 의원은 이날 “지금 대한민국 정치에는 진영과 이념의 대결을 넘어 국민의 삶을 바꾸는 실용주의 정치의 흐름이 분명하게 시작됐다”며 “그 변화를 이재명 대통령과 이재명 정부가 가장 앞에서 주도하고 있다”고 말했다.

이어 “위기 대응과 민생 현장에서 실용으로 문제를 해결하는 정치가 대한민국 정치의 새로운 기준이 되고 있다”며 “그 변화가 지금 수도권 정치에서도 현실로 나타나고 있다”고 강조했다.

한 의원은 최근 수도권 주요 선거에서 국민의힘 인사들의 잇따른 불출마를 언급하며 정치 지형의 변화를 지적했다.

그는 “경기도지사 선거에서 원유철 전 의원, 유승민 전 의원, 안철수 의원에 이어 조광한 국민의힘 최고위원까지 불출마를 선언했고, 서울시장 선거에서도 나경원 의원이 불출마했으며 오세훈 서울시장도 공천 신청을 하지 않았다”며 “수도권 핵심 선거에서 국민의힘 주요 인사들이 차례로 물러나고 있다”고 말했다.

그러면서 “지금이야말로 실용주의 시대의 개막과 함께 수도권 정치의 대전환이 시작되는 순간”이라며 “이번 지방선거가 그 흐름을 결정짓는 선거가 될 것”이라고 밝혔다.

한 의원은 특히 이재명 정부와 지방정부의 정책 공조 필요성을 강조했다. 그는 “대통령과 지방정부가 찰떡같이 호흡을 맞출 때 국정은 더 빠르게 움직이고 국민의 삶의 변화도 더 분명해진다”며 “경기도의 성공은 대한민국의 성공으로 이어질 것”이라고 말했다.

이어 “이번 지방선거는 실용주의 정치의 문을 여는 선거이자 대한민국 정치의 시대교체를 완성하는 선거”라고 규정했다.

한 의원은 또 민주당 내부를 향해 자만을 경계하며 혁신과 단결의 필요성을 강조했다. 그는 “국민의힘이 수도권에서 물러났다고 해서 민주당이 자동으로 선택받는 것은 아니다”라며 “지금 민주당에 필요한 혁신은 갈등을 키우는 혁신이 아니라 이재명 정부의 성공을 위해 하나로 뭉치는 혁신”이라고 밝혔다.

이어 “당과 정부가 같은 방향으로 움직이며 국민의 삶을 바꾸는 성과로 답하는 것이 집권 여당의 책임”이라며 “우리가 하나로 힘을 모을 때 이재명 정부의 개혁도 더 강하게 추진될 것”이라고 말했다.

한 의원은 “이번 지방선거를 통해 수도권 정치에서 실용주의 정치로의 시대교체를 이루겠다”며 “이재명 정부가 시작한 실용주의 정치의 시대를 경기도에서 확실하게 완성하겠다”고 밝혔다.

그는 “민주당이 하나로 힘을 모아 대한민국의 미래를 책임지는 지속 가능한 집권 기반을 만들겠다”며 “저 한준호가 그 길의 맨 앞에 서겠다”고 말했다.