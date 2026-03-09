분양가상한제 적용…소제지구 첫 분양 전용 84·109·135㎡ 총 1679가구 규모

[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설이 오는 4월 전남 여수시 소제지구 첫 분양단지 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’을 공급할 예정이라고 9일 밝혔다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린은 전라남도 여수시 소호동 828번지 일원 A3·A4블록에 지하 5층~지상 25층, 총 21개 동, 84·109·135㎡(이하 전용면적) 총 1679가구로 조성된다. 세부 주택형별로 살펴보면 A3블록 ▷84㎡ 878가구 ▷109㎡ 181가구 ▷135㎡ 36가구이며, A4블록 ▷84㎡ 584가구로 구성된다.

단지는 전남 여수를 대표하는 신흥주거지 소제지구의 첫 분양단지로 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정될 예정이다. 또 바다가 인접해 있어 일부 가구에서는 오션뷰 조망이 가능하며, 도보권에 초등학교 등 다양한 학군이 자리하고 있다.

총 1679가구 규모 대단지로 조성되는 여수 소제 중흥S-클래스 우미린은 전 가구 남향 위주 배치를 적용했다. 단지 내에는 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다.

단지가 들어서는 소제지구는 여수시 소호동 일대 41만8000㎡ 부지에 약 3084가구, 7000명 이상을 수용할 수 있는 규모로 조성될 계획에 있는 택지개발사업이다. 현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간 개발이 진행 중으로 향후 주거환경은 더욱 개선될 전망이다.

이밖에 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV 등 주요 생활·문화시설도 인접하다.

단지 인근에 자리한 소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 편리한 시내 이동이 가능하며, 22번 지방도와도 인접해 순천 방면으로 빠르게 도달할 수 있다. 또 여수국가산업단지와 여수공항으로도 빠르게 이동할 수 있으며 KTX 여천역과 여수종합버스터미널 등을 이용하기에도 편리한 입지를 갖췄다.

또한 단지는 소호동동다리와 가까운 위치다. 소호동동다리는 소호동 일대 밤바다의 야경을 감상하며 걸을 수 있는 길이 742m, 폭 3.5m 규모의 바다 위 데크형 해안 산책로다. 현재 여수시는 이 소호동동다리를 연장 설치하는 소호2지구 연안정비 사업을 추진 중이다. 관광객과 인근 주민을 위한 친수공간과 휴식공간을 추가 조성하는 것으로 오는 2027년 8월 준공 예정이다. 이밖에 소호요트경기장을 비롯해 이순신공원, 안심산 폭포공원 등의 휴식 및 여가 공간과의 거리도 인접하다.