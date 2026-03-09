20대부터 50대까지 4.4만명 방문 “추가 출점 적극적으로 검토할 것”

[헤럴드경제=김진 기자] 무신사는 지난 5일 문을 연 ‘무신사 아울렛 롯데몰 은평점’의 4일간 누적 거래액이 3억2000만원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

무신사에 따르면 지난 5~8일 총판매량은 1만600건 이상이다. 매장 방문객 수는 4만4000여명에 달했다. 1인당 평균 주문액은 9만~10만원대로 집계됐다. 1인당 3개 이상의 상품의 구매하는 경향이 뚜렷했다.

구매자의 연령대는 오픈 당일 20대 중후반이 압도적으로 많았다. 이후에는 30대 초중반 고객이 급증했다. 주말 사이에는 30대 후반부터 50대 초반까지 가족 단위 고객층이 고르게 증가했다. 롯데몰 은평점의 고객층까지 흡수하며 성공적인 집객 효과를 누렸다는 평가다.

아울렛 매장에 들어선 중고 패션 서비스 ‘무신사 유즈드’도 흥행했다. 나흘 동안 유즈드 판매량만 2300건 이상을 기록했다.

무신사는 이번 아울렛을 통해 각 브랜드사의 재고를 효율적으로 처분할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 재고 처리에 어려움을 겪는 중소 규모 브랜드를 위한 ‘최후의 보루’ 역할이 될 것으로 기대했다.

무신사 관계자는 “성공적인 초기 안착을 바탕으로 현재 여러 주요 유통사로부터 입점 제안이 잇따르고 있다”며 “향후 추가 출점을 적극적으로 검토해 오프라인 영토를 확장할 계획”이라고 말했다.