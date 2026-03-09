산업현장을 콘텐츠로 푸는 크리에이터 프로그램 16일까지 접수…30명 선발해 3개월간 수행

[헤럴드경제=강문규 기자] 유진그룹이 대학생 서포터즈 ‘유지너스’ 1기 모집한다고 9일 밝혔다.

유진그룹이 이번에 처음 시작하는 대학생 서포터즈 ‘유지너스’는 건자재∙유통, 금융, 미디어∙콘텐츠 등 유진그룹의 다양한 산업 현장을 직접 경험하고, 이를 콘텐츠로 풀어내는 크리에이터 활동이다. 모집 기간은 오는 16일까지다. 20일 합격자 발표를 거쳐 최종 30명을 선발할 예정이다. 발대식은 28일 서울 종로구 청운동에 위치한 유진인재개발원에서 진행된다.

지원 자격은 수도권 소재 대학에 재학 또는 휴학 중인 학생으로 서울 및 경기도권 활동이 가능하면 지원할 수 있다. 광고홍보학이나 신문방송학 등 마케팅 및 커뮤니케이션 관련 전공자는 우대한다.

선발된 서포터즈는 6월까지 약 3개월간 유진그룹의 브랜드와 산업 현장을 경험하고 관련 콘텐츠를 제작하는 활동을 하게 된다. 주요 활동으로는 ▷유진그룹 및 계열사 체험 활동 ▷팀∙개인 단위 마케팅 미션 수행 ▷마케팅 아이디어 제안 및 콘텐츠 제작 ▷계열사 직무 탐방 등이 진행된다.

서포터즈들에게는 활동 기간 동안 서포터즈 굿즈와 함께 매월 소정의 활동비가 지급되며, 수료자 전원에게 활동 수료증이 수여된다. 우수 활동자에게는 특별 포상도 제공될 예정이다.

유진그룹 관계자는 “유지너스는 단순히 기업 소식을 전달하는 활동을 넘어, 산업 현장을 직접 경험하고 이를 자신만의 시선으로 기록해 콘텐츠로 만들어보는 프로그램”이라며 “이번 활동을 통해 다양한 산업에 대한 이해를 넓히고, 자신만의 관점으로 이야기를 구성하는 의미 있는 경험이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

모집 관련 자세한 사항은 유진그룹 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.