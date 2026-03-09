7만5000명 방문…글로벌 경쟁력 입증 AI 에이전트 나무엑스 혁신 기술 공개 보안 기술로 글로벌 시장 진출 교두보 확보

[헤럴드경제=최은지 기자] SK인텔릭스가 지난 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 박람회 ‘MWC 2026’에서 세계 최초 AI 웰니스 로보틱스 ‘나무엑스(NAMUHX)’를 성공적으로 선보였다고 9일 밝혔다.

전시 기간 동안 SK인텔릭스 부스에는 글로벌 파트너사와 업계 관계자 등 총 7만5000여명이 방문하며 성황을 이뤘다. 회사는 자율적으로 판단하고 수행하는 AI 에이전트 기반 기술을 적용한 나무엑스를 통해 글로벌 시장 진출을 위한 협력 방안을 집중적으로 논의했다.

이번 무대에서 SK인텔릭스는 나무엑스의 자율주행 기술과 100% 음성 제어가 가능한 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 기능을 통합한 웰니스 플랫폼을 공개했다. 특히 사용자를 인식해 실시간으로 이동하는 ‘팔로우 미’ 기능과 구글의 제미나이(Gemini) 모델을 연동한 대화형 인터랙션 기술은 현장 관람객들로부터 높은 호응을 얻었다.

이와 함께 처음으로 공개된 ‘시큐리티’ 기능과 이를 기반으로 한 긴급 출동형 보안 경비 서비스 계획도 주목받았다. 회사는 생체 신호와 개인 건강 기록을 통합 분석해 맞춤형 솔루션을 제공하는 ‘헬스케어 챗봇’ 서비스를 통해 웰니스 영역에서의 플랫폼 확장 가능성을 입증했다.

글로벌 수준의 보안 안정성도 강조됐다. 민감한 개인 정보를 다루는 플랫폼 특성을 고려해 설계 전 과정에 보안을 내재화한 ‘시큐어 바이 디자인(Secure by Design)’을 적용하고, 온 디바이스 암호화 체계를 구축해 글로벌 보안 기업들의 관심을 끌었다.

SK인텔릭스 관계자는 “이번 전시는 웰니스 플랫폼의 확장 가능성을 글로벌 무대에서 확인하는 중요한 계기가 됐다”며 “데이터 기반의 초개인화 케어와 강화된 보안 기술을 바탕으로 고객의 일상을 혁신하는 웰니스 리더로 도약할 것”이라고 전했다.