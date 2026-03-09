사회적기업 22개사 참여…내달 3일까지 “브랜드 인지도 제고-신규판로 개척 지원”

[헤럴드경제=강문규 기자] 중소벤처기업진흥공단이 서울경제진흥원과 함께 내달 3일까지 서울 성동구 성수동 서울도시제조허브에서 ‘사회적기업 전시회’를 연다고 9일 밝혔다.

사회적기업의 판로 확대를 지원하기 위해 개최되는 이번 전시회는 지난해 11월 중진공과 서울경제진흥원이 체결한 ‘소공인 및 청년창업기업 육성을 위한 업무협약’을 기반으로 추진됐다. 시민에게 사회적기업 제품과 가치를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하고 참여기업의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다. 경남 소재 사회적기업 10개사, 서울 소재 사회적(소공인)기업 12개사 등 총 22개 사회적기업이 참여했다.

중진공은 전시회 테마와 관련해 새로운 출발과 성장, 희망을 상징하는 ‘봄’으로 설정해 사회적기업의 가치를 재조명하고 새로운 도약을 응원하는 의미를 담았다고 설명했다. 전시공간은 총 6층으로 구성됐다. 1층에는 미디어아트와 참여 브랜드의 대표 제품 쇼룸을 마련하고, 2층은 미디어아트 체험관을 운영한다. 3층부터 6층까지는 공예품, 생활용품, 인형 등 참여기업의 제품을 판매하는 전시ㆍ판매존을 조성했다.

특히, 제품이 지닌 가치를 시민과 공유하기 위해 단순한 제품 전시에 그치지 않고 사회적기업 제품의 특성을 영상으로 재해석한 미디어아트 전시도 함께 선보일 예정이다. 더불어, 성수동 소재 소상공인과 협업해 전시회 관람객에게 매장 할인 쿠폰 등 다양한 프로모션을 제공하며 소상공인 매출 증진에 기여할 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 “새 정부 출범 이후 지역 경제 활성화와 양극화 해소를 위한 사회연대경제에 대한 관심이 커지고 있는 만큼, 사회적기업의 자생력 강화 등 지속적인 성장 기반을 마련하는 것이 중요하다”며, “이번 전시회가 사회적기업 판로 개척의 마중물이 되길 바라며, 중진공도 사회적기업의 신규 판로 개척과 제품의 우수성 확산을 위해 꾸준히 지원하겠다”고 밝혔다.