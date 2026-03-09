책쉼터·치유센터 연계 복합힐링공간 마련

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 주민들에게 도시 숲 여가와 힐링 활동을 제공하기 위해 봉산 무장애숲길과 책쉼터·치유센터 등 복합힐링공간 조성을 추진한다고 밝혔다.

‘봉산 무장애숲길’은 노약자·장애인·유모차 이용자 등 보행 약자는 물론 모든 주민이 편리하게 이용할 수 있는 데크형 숲길이다. 구간마다 쉼터, 전망대 등 휴게공간을 마련하고 유아차 데이와 어르신 걷기, 반려동물 걷기와 숲 해설 프로그램 등 다양한 활동으로 주민들이 숲길에서 여가를 즐길 수 있도록 할 계획이다.

봉산 무장애숲길은 작년까지 7.2㎞ 구간을 조성했으며, 내년까지 총 210억원을 투입해 9.8㎞ 전 구간을 완공할 예정이다. 전국 최장 규모의 무장애 데크길을 통해 누구나 편안하게 자연을 누릴 수 있는 대표적인 도심 속 녹색 인프라로 자리매김할 것으로 기대된다.

또한 숲길과 연계해 수색지구에는 책쉼터를, 수국사지구에는 치유센터와 치유숲, 명상 공간 등이 포함된 힐링 거점 공간을 조성할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “봉산 무장애숲길과 책쉼터 등 복합 힐링 여가 공간은 자연과 주민이 함께하는 휴식 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 녹색 복지 증진을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.