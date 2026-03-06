[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 백악관에서 메이저리그사커(MLS)컵 우승팀 인터 마이애미 선수단을 초청해 축하행사를 벌였다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 이스트룸에서 진행된 행사에서 마이애미 소속 축구스타 리오넬 메시를 만나 라이벌인 크리스티아누 호날두(알나스르)를 칭찬하며 농담을 던졌다.

연설에서 그는 “리오넬 메시, 백악관에 온 것은 환영한다”며 막내 아들 배런을 염두에 둔 듯 자신의 아들이 메시의 엄청난 팬이라고 소개했다.

이어 그는 메시의 면전에서 “호날두라는 신사도 있다. 크리스티아누도 대단하다”며 라이벌을 칭찬했다. 그러자 주변에선 웃음이 터져나왔고 메시 역시 미소를 감추지 않았다.

마이애미 최전방 공격수인 루이스 수아레스와는 악수를 하며 “참 잘생긴 사람들이다”고 칭찬하면서 마코 루비오 국무장관을 향해 “마코, 난 잘생긴 사람을 좋아하지 않는다”고 재차 농담을 했다.

백악관은 이날 행사를 마친 후 “챔피언들”이란 문구와 함께 트럼프 대통령과 메시가 함께 걸어오는 사진, 집무실인 오벌 오피스에서 함께 선수들과 대화를 나누는 사진 등을 올렸다.

이날 행사에서 메시의 참석 여부에 사람들의 관심이 모아졌었고, 행사 시작 전엔 자리에 모습을 보이지 않았으나 이후 트럼프 대통령과 함께 걸어오는 장면이 포착됐다.

스페인 프로축구 라리가의 FC바르셀로나와 프랑스 리그앙 파리생제르맹(PSG) 등 세계 정상급 팀에서 활약한 메시는 2023년부터 미국 MLS에서도 여전히 정상급 기량을 선보이고 있다.

지난해 MLS컵 플레이오프(PO)에서 6경기 6골 도움을 퍼부어 팀의 역사적인 첫 MLS컵 우승을 견인했고, 정규리그에선 28경기 29골 19도움을 기록하며 득점왕에 올라 두 시즌 연속 최우수선수(MVP)가 됐다.