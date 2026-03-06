[헤럴드경제=이원율 기자]전세계 석유와 액화천연가스(LNG) 물동량의 5분의 1이 통과하고 우리나라 등 아시아 국가가 크게 기대온 호르무즈 해협의 ‘기름길’이 이란 전쟁 발발을 계기로 막혔다.

5일(현지시간) 영국 해상무역기구(UK Maritime Trade Operations·UKMTO)에 따르면 호르무즈 해협을 통과한 유조선 수는 전쟁 발발 당일 2월28일 50척에서 다음 날 3월1일 3척으로 급감했다.

2일에도 3척, 3일에는 아예 한 척도 없었던 것으로 조사됐다.

UKMTO는 미국 해군이 주도하는 다국적 연합기관 연합해양정보센터(JMIC)의 집계를 인용해 이같은 상황을 알렸다.

유조선이 아닌 화물선 통과 대수는 2월28일 98척, 3월1일 18척, 2일 7척, 3일 1척이었다.

JMIC 데이터에 따르면 평상시 모든 유형을 통틀어 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수는 하루 평균 138척 수준이었다.

이날 기준 블룸버그통신이 취합한 선박 위치 추적 데이터에 따르면 호르무즈 해협을 통한 운송량이 전쟁 발발 직전 대비 95% 이상 급락했다. 대형 원유 수송업체와 가스 수송선도 이 항로를 피하고 있다.

로이터통신이 전한 보텍사와 케이플러의 선박 위치 추적 데이터를 보면 이날 기준 약 300척 유조선이 호르무즈 해협을 통과하지 못한 채 해협 내 머무르고 있다. 다만 일부 초소형 유조선들은 집계된 데이터에 빠져 있다.

국제해사기구는 걸프해역(페르시아만)에서만 선원 약 2만명과 승객 1만5000명의 발이 묶여있다고 밝혔다.

아르세뇨 도밍게스 IMO 사무총장은 “이러한 공격의 경제적 영향을 넘어 이는 인도주의적 문제”라며 “무고한 선원들에 대한 어떤 공격도 정당화할 수 없다”고 했다.

로이터·AFP통신에 따르면 국제운수노조연맹(ITF)과 선주공동협상단(JNG)이 교섭하는 국제 노사 기구인 국제교섭포럼(IBF)은 이날 호르무즈 해협과 오만만, 걸프해역을 ‘전쟁 작전 구역’으로 지정했다. 기존에는 ‘고위험 지역’이었는데, 최고 위험 등급으로 상향 조정된 것이다.

이에 따라 선원들은 이 해역을 지나는 선박 승선을 거부할 권리를 갖는다. 회사 비용으로 귀국하고, 2개월 기본급만큼의 보상도 받을 수 있다.