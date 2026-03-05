[헤럴드경제=나은정 기자] 한국인들이 건강 관리에서 가장 중요한 요소로 수면을 꼽으면서도 실제로 만족할 만한 잠을 자는 사람은 10명 중 3명에 불과한 것으로 나타났다. 특히 수면 문제로 배우자나 동거인과 잠자리를 따로 쓰는 이른바 ‘수면 이혼’을 경험한 부부도 절반 이상으로 조사됐다.

필립스코리아 오는 13일 세계 수면의 날을 앞두고 ‘대국민 수면 습관 및 수면무호흡증 인식 조사’ 결과를 5일 발표했다. 한국리서치와 함께 진행한 이번 조사는 전국 성인 남녀 800명과 필립스 양압기 사용자 201명을 대상으로 실시됐다.

조사 결과 수면 건강에 대한 인식은 매우 높은 것으로 나타났다. 응답자의 36.4%가 가장 중요한 건강 관리 요소로 ‘수면’을 꼽았고, 이는 식단 관리(35.7%)와 규칙적인 운동(27.8%)보다 높게 평가됐다. 또 수면이 신체적·정신적 건강에 모두 필수적이라고 평가한 응답도 각각 89.8%, 88%에 달했다..

하지만 실제 수면 만족도는 크게 낮았다. 수면에 만족한다고 답한 응답자는 28.8%에 그쳤다. 반면 70.4%는 수면 중 불편을 겪고 있다고 답했다. 주요 원인으로는 불면증(25.9%), 코골이(24.8%), 수면무호흡증(9.1%) 등이 꼽혔다.

수면 문제는 개인의 건강을 넘어 동거인과의 관계에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 동거인이 있는 응답자 674명 가운데 41.5%는 “동거인의 수면 상태가 관계에 영향을 미친다”고 답했다. 심지어 51.6%는 수면의 질을 높이기 위해 동거인과 잠자리를 분리한 경험이 있다고 응답했다.

코골이는 단순한 생활 습관이 아니라 수면무호흡증의 전조 증상일 수 있다는 점에서 주의가 필요하다. 문제는 수면무호흡증이 스스로 인지하기 어려운 질환이라는 점이다. 조사에 따르면 환자의 37.6%는 동거인이 밤중 호흡 이상을 발견해 질환을 알게 됐다고 답했으며, 25.5%는 심한 코골이로 동거인의 수면이 방해받으면서 문제를 인식한 것으로 나타났다.

수면무호흡증을 방치할 경우 만성 피로는 물론 심혈관 질환, 당뇨병, 우울증 등 다양한 합병증으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 필수다.

박도현 필립스코리아 수면 및 호흡기 케어 사업부 대표는 “동거인의 심한 코골이를 단순한 소음으로 넘겨서는 안 된다”며 “수면다원검사를 통한 조기 진단과 양압기 치료 등 적절한 관리로 이어질 수 있도록 가족의 관심과 권유가 중요하다”고 말했다.