[헤럴드경제=최원혁 기자] 버거킹과 맥도날드의 최고경영자(CEO)들의 자사 버거 시식 영상이 SNS에서 화제다.

4일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 맥도날드 CEO 크리스 켐프친스키는 지난달 2일 자신의 SNS에 신메뉴 ‘빅 아치 버거’를 먹는 영상을 올렸다.

영상에서 켐프친스키는 신메뉴 ‘빅 아치 버거’세트를 앞에 놓고 “매우 독특한 참깨를 썼고 번 안에는 패티와 빅 아치 소스, 양상추가 있다”고 소개했다.

그런 뒤 “나는 이 제품을 매우 좋아한다. 진짜 맛있다”며 직접 버거를 한 입 베어물고선 “매우 맛있다. 맥도날드만이 만들 수 있는 것이다. 나머지는 점심으로 먹을 것”이라고 했다.

CEO가 직접 홍보의 전면에 나서며 신제품에 힘을 보탰지만 되레 역효과를 낳았다. 소극적으로 버거를 베어 먹는 모습에 누리꾼들이 당황스러운 반응을 보였기 때문이다.

누리꾼들은 “지금까지 본 첫 입 중 가장 작다”, “마치 뱉고 싶은 사람처럼 보인다”, “왜 이렇게 한 입 먹는 걸 무서워하는 것처럼 보이지”, “햄버거가 아니라 케일 샐러드 먹는 사람 같다” 등의 댓글을 남겼다.

며칠 뒤 버거킹은 맥도날드 CEO를 저격했다. 버거킹 사장 톰 커티스가 SNS에 새로 선보인 와퍼를 큼지막하게 한 입 베어무는 영상을 올린 것이다. 이 와퍼는 맥도날드의 빅아치 버거보다 며칠 먼저 출시된 메뉴였다.

이에 누리꾼들은 “역시 버거의 왕답다”, “와, 저 한 입 맥도날드 CEO는 절대 못할 듯”, “맥도날드는 잘 봐라” 등의 반응을 보였다.