[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 중구는 7월 출범하는 영종구 임시청사 개청 준비를 위해 순차적인 부서 이전을 추진한다.

영종구 임시청사는 영종하늘도시 중산동 소재 건물(중구 하늘중앙로 201) 3~10층에 들어선다.

구는 13~15일까지 중구 제2청 9개 부서(도시행정과, 세무2과, 여성보육과, 평생교육과, 친환경위생과, 기반시설과, 건축허가과, 도시공원과, 교통과)를 임시청사로 옮긴다.

다만, 제2청 별관(중구 운남안길 10, 2~3층)에 위치한 부서 중 복지지원과는 6월 중 영종구 임시청사로 합류하며 도시농업과와 해양수산과는 현 위치를 유지한다.

이어 3월 말부터 5월 중엔 중구 제1청 내 기획예산실 등 비민원 부서가 일부 이전하고 6월 말까지는 지방선거(6월 3일) 일정 등을 고려해 제1청에 잔류한 모든 부서가 이전을 마무리할 계획이다.

부서 방문 시에는 사전에 중구청 홈페이지 또는 미추홀콜센터(☎032-120)를 통해 부서 위치를 반드시 확인해야 한다.