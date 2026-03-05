입산 시 화기 소지 금지, 산불 발견 즉시 119·112·산림관서로 신고 및 대피

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 본격적인 봄철로 접어들며 최근 자주 발생하고 있는 산불 예방에 각별한 주의를 당부했다.

지난 30년(1996~2025년)간 산불은 연평균 477건 발생해 6458ha의 산림을 태웠으며, 최근에는 피해 규모가 100ha 이상으로 대형화되는 추세이다.

특히, 2025년 한 해에만 산불로 인해 10만5099ha의 산림이 소실됐다. 이는 과거(1996~2024년) 산불 피해 면적을 모두 합친 것(8만8628ha)보다 넓은 수치이다.

최근 10년(2016~2025년)간 통계를 살펴보면, 산불 발생 건수는 3월과 4월에 가장 많았으며, 전체 산림 피해 면적의 88%(1만2762ha)가 3월에 집중된 것으로 나타났다.

원인별로는 입산자 실화가 159건(30%)으로 가장 많았고, 쓰레기 소각 65건(12%), 논밭두렁 소각 54건(10%), 담뱃불과 건축물 화재가 각각 36건(7%)으로 그 뒤를 이었다.

봄철 산불을 예방하기 위해서는 입산 시 성냥이나 라이터와 같은 화기를 가져가지 않고, 야영과 취사는 허가된 구역에서만 한다.

산과 가까운 곳에서는 논·밭두렁 태우기나 영농부산물 및 쓰레기 등을 무단으로 소각하지 않고, 산행 중에는 물론 산 인근 도로를 운전할 때도 담배를 피우거나 담배꽁초를 함부로 버리지 않는다.

산불을 발견하면 즉시 소방(119), 경찰(112), 지역 산림관서로 신고하고, 사전에 대피 안내가 있는 경우에는 안내에 따라 신속하게 대피한다.

하종목 행안부 예방정책국장은 “올해는 건조한 날씨와 강풍 등으로 인해 예년보다 산불이 더욱 자주 발생하고 있다”며 “작은 불씨 하나가 대형 산불로 이어질 수 있는 만큼 국민 여러분께서는 그 어느 때보다 산불 예방에 적극 동참해 주시기를 바란다”고 말했다.