이노션은 5일 대상 청정원의 브랜드 론칭 30주년을 기념하는 신규 브랜드 광고(사진)를 선보였다.

이번 광고는 지난 30년간 소비자의 삶에 스며든 청정원의 가치를 재해석하고, 브랜드 위상을 새롭게 정립하는 데 초점을 맞췄다. 모델로는 배우 임윤아를 발탁했다. 전 세대를 아우르는 친근함과 건강한 이미지가 청정원의 ‘라이프푸드’ 지향점과 맞닿아 있다는 판단에서다.

이노션은 청정원이 우리의 식탁과 일상을 채워온 브랜드라는 점에 주목했다. ‘뜻밖의 즐거움(Unexpected Joy)’이라는 테마 아래 소비자가 미처 인식하지 못했던 청정원의 존재감을 감성적으로 풀어냈다. 청정원을 중심으로 순창, 햇살담은, 맛선생, 호밍스, 카레여왕, 안주야, 홍초 등 주요 라인 브랜드를 유기적으로 엮어 각 브랜드가 하나의 라이프푸드, 즉 일상 식품 브랜드로 인식되도록 설계했다.

청정원이 지난 30년간 구축한 브랜드 자산을 가장 직관적으로 보여주기 위해 핵심 카피 ‘알게 모르게 맛있게’를 내세웠다. 삶의 순간마다 스며들어 있던 브랜드라는 점을 환기시키며 30주년 광고의 정체성을 완성했다.

이달 티저 영상을 시작으로 본편 광고를 연내 순차 공개하고 TV 및 디지털, 옥외광고 등 다양한 매체를 통해 선보일 예정이다.

이노션 관계자는 “청정원이 단순한 식품 브랜드가 아니라 세대와 시간을 관통해 소비자의 삶 속에 축적된 브랜드라는 점을 전략적으로 풀어내고자 했다”며 “30주년을 계기로 브랜드 헤리티지를 현대적 감성으로 재해석해 라이프푸드 전문 브랜드로서의 다음 스텝을 제시하고자 했다”고 말했다. 김현일 기자