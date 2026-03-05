배송·품질·멤버십 강화 대고객 선언

최택원 SSG닷컴 대표이사가 “본원적 경쟁력에 집중해 장보기 대표 플랫폼으로 거듭나겠다”고 포부를 밝혔다.

5일 SSG닷컴에 따르면 최 대표는 창립 12주년을 맞은 4일 “차별화한 서비스로 온라인 장보기의 접근성을 한층 높이겠다”며 배송 고도화, 신선식품 경쟁력, 멤버십 기반 가계 절약 기여를 3대 축으로 한 대고객 선언을 발표했다.

먼저 SSG닷컴은 원하는 시간에 받는 ‘쓱배송’, 주문 즉시 배송하는 ‘바로퀵’, 도착보장 ‘스타배송’을 개선해 고객 생활 패턴에 최적화된 배송 서비스를 제공한다. 쓱 주간매송 물량을 대폭 확대하고, 바로퀵 물류 거점을 2분기 내 90곳으로 늘린다.

‘온라인 이마트’로서의 정체성도 공고히 한다. 이마트의 엄격한 신선식품 관리 기준을 동일하게 적용해 품질을 보장한다.

특히 집품 단계에서는 ‘고객 대신 장을 본다’는 원칙 아래 상품을 선별한다. 상품 선도에 불만족할 시 조건 없이 환불·교환해주는 ‘신선보장제도’도 운영한다.

아울러 이마트 기반 가격 경쟁력에 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’의 7% 적립 혜택을 더해 실질적인 가계 물가 부담 경감에 기여하겠다는 목표도 세웠다. ‘기본형’은 월 2900원, 티빙 구독이 포함된 ‘티빙형’은 월 3900원이다. 멤버십 전용 특가 상품도 상시 운영해 체감 혜택을 극대화한다. 강승연 기자