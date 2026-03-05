“부상당한 손목 아직 뻐근한 느낌”

“8년 연속 투어챔프십 출전 목표”

5일 미국 플로리다주 올랜도미국 플로리다주 올랜도 베이힐 골프 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린 아널드 파머 인비테이셔널 연습 라운드에서 대한민국의 임성재가 11번 홀에서 코스를 바라보고 있다. [게티이미지]
[헤럴드경제=조용직 기자] 손목 부상으로 올 시즌을 늦게 시작한 임성재가 PGA 투어 복귀전을 앞두고 꾸준한 성적이 우승보다 좋다며 8년 연속 투어 챔피언십 출전을 이루겠다고 각오를 밝혔다.

임성재는 오는 6~9일 미국 플로리다주 올랜도 베이힐 골프 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열리는 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러)을 하루 앞둔 5일 공식 연습을 마친 뒤 국내 취재진과 화상 인터뷰를 통해 복귀 소감과 시즌 목표를 전했다.

오랜만에 PGA 투어 대회에 출전하게 돼 기대되고 설렌다는 임성재는 “한 달 반 정도는 골프채를 잡지도 않았고, 훈련을 재개한 뒤엔 예전 감각을 되찾는 데 집중했다”며 “지난주부터 본격적인 샷 연습을 했는데, 약간 뻐근한 느낌이 들지만 경기를 포기할 정도는 아니다”라고 현재 몸 상태를 설명했다.

이어 “다른 선수들보다 약 두 달 정도 실전 대회에 출전하지 못해 포인트를 쌓지 못했지만, 네 차례 메이저 대회 등 큰 대회가 많이 남았다”며 “무리하게 일정을 소화하기보다 규모 있는 대회 위주로 출전해 컨디션을 끌어올리고 차분하게 포인트를 쌓겠다”고 밝혔다.

임성재는 1월 초 시즌을 준비하다가 오른쪽 손목을 다쳐 훈련을 중단했다. 통증 여파로 특급대회인 AT&T 페블비치 프로암과 제네시스 인비테이셔널을 포함해 2026시즌 초반 7개 대회에 결장했다.

5일 화상 인터뷰에 응한 임성재 [PGA 제공]
이 여파로 2019년부터 이어온 PGA투어 ‘왕중왕전’인 투어챔피언십 연속 출전 기록에 경고등이 들어왔다. 플레이오프 최종전 투어챔피언십은 상위 30명이 시즌 최고의 선수를 가리는 결전장으로, 임성재는 2019년부터 매년 이 무대에 섰다.

임성재의 올 시즌 목표도 꾸준히 상위권 성적을 내 8년 연속 투어 챔피언십에 출전하는 것이다. 우승 조바심은 갖고 있지 않다고 했다.

그는 “항상 20위 안에 들고 투어 챔피언십에 나가는 것이 기분이 좋다”면서 “우승을 많이 하면 좋지만 우승을 많이 했는데 투어 챔피언십에 못 나가면 꾸준하게 못 쳤다는 뜻이다. 우승하면 좋지만 다가 아니다”고 말했다.

그는 이어 “우승을 2번이나 했기 때문에 만족스럽다. 더 하면 당연히 좋지만 7년 동안 꾸준하게 쳤던 게 오히려 더 마음에 든다”며 “예선을 하위권으로 통과했는데 3~4라운드에 올라가서 10등, 5등 안에 드는 것에 더 희열을 느꼈다”는 소신을 폈다.

이번 대회 전망에 관해선 “이 코스에선 좋은 기억이 많다”며 “까다로운 코스지만, 방어적인 전략으로 공략하겠다”고 전했다.


