임직원 장·혈당 등 건강관리서 우수 평가 ‘소잘우유’ 이익 기부, 특수분유 생산도 호평

[헤럴드경제=강승연 기자] 매일유업은 보건복지부와 한국건강증진개발원이 주관하는 ‘2025년도 건강친화기업’ 인증을 획득하고 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

‘건강친화기업 인증제도’는 직장 환경을 건강 친화적으로 조성하고 직원들의 건강관리 활동을 지원하는 모범 기업을 선정하는 제도이다. 2022년 도입 이후 현재까지 총 93개사만 인증을 유지하고 있다.

매일유업은 이번 인증에서 임직원 건강 관리와 사회 취약계층 지원 활동으로 우수한 점수를 획득했다.

매일유업은 지난해 평택공장 구내식당에서 혈당 상승을 억제하는 ‘구아검가수분해물’을 제공하는 프로젝트를 진행했다. 그 결과 전당뇨 및 당뇨군 임직원의 공복혈당은 평균 7㎎/dL, 고콜레스테롤 위험군은 평균 15㎎/dL 낮아졌다. 현재는 7개 전체 공장으로 확대해 임직원 건강 증진에 기여하고 있다.

지역사회와 취약계층의 건강을 위한 사회공헌 활동(CSR)에서도 좋은 평가를 받았다.

매일유업은 독거노인에게 매일 우유를 배달하는 ‘(사)어르신의 안부를 묻는 우유배달’ 활동을 지속적으로 후원하고 있으며, ‘소화가 잘되는 우유’의 연간 영업이익 10%를 기부하는 활동도 진행 중이다. 아울러 선천성 대사이상 환아들을 위한 특수 분유를 국내에서 유일하게 개발 및 제공하고 있다.

매일유업 관계자는 “앞으로도 임직원의 행복과 회사의 동반성장을 실현하는 건강한 조직문화를 지속적으로 관리해 나가겠다”고 전했다.