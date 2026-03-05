2월 신규 등록대수 2만7190대 “설 연휴에도 전기차 판매 증가”

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국수입자동차협회(KAIDA)는 2월 수입 승용차 신규 등록대수가 전년 동기 대비 34.6% 증가한 2만7190대로 집계됐다고 5일 밝혔다.

이는 1월(2만960대)와 비교해도 29.7% 증가한 수치다. 1~2월 누적 대수는 4만8150대로 전년 동기 대비 35.9% 증가했다.

브랜드별로는 테슬라가 7868대로 가장 많았고, BMW(6313대), 메르세데스-벤츠(5322대)가 각각 2, 3위를 차지했다. 이어 렉서스(1113대), 볼보(1095대), 아우디(991대)가 뒤를 이었다. 중국 전기차 브랜드인 BYD는 957대를 판매해 7위에 이름을 올렸다.

배기량별 등록대수는 ▷2000cc 미만 9763대(35.9%) ▷2000cc~3000cc 미만 5835대(21.5%) ▷3000cc~4000cc 미만 421대(1.5%) ▷4000cc 이상 352대(1.3%)로 집계됐다.

국가별로는 ▷유럽 1만6107대(59.2%) ▷미국 8197대(30.1%) ▷일본 1929대(7.1%) ▷중국 957대(3.5%) 순이었다.

연료별로는 하이브리드가 13721대로 절반 넘게 차지했다. 그 뒤로는 전기는 1만819대(39.8%), 가솔린 2484대(9.1%), 디젤 166대(0.6%) 순이다.

구매 유형별로는 27,190대 중 개인 구매가 1만8317대로 67.4%, 법인 구매가 8873대로 32.6%다.

개인 구매의 지역별 등록은 ▷경기 5636대(30.8%) ▷서울 3,606대(19.7%) ▷경남 1152대(6.3%) 순이었고 법인 구매의 지역별 등록은 인천 ▷2843대(32.0%) ▷부산 2592대(29.2%) ▷경남 1148대(12.9%) 순으로 집계됐다.

2월 베스트셀링 모델은 테슬라 모델 Y 프리미엄(5275대), 테슬라 모델 Y 프리미엄 롱 레인지(1740대), BMW 520(1067대) 순이다.

정윤영 KAIDA 부회장은 “2월 수입 승용차 신규 등록은 설 연휴로 인한 영업 일수 감소에도 불구하고 전기차 판매 증가에 힘입어 전월 대비 증가했다”라고 설명했다.