서강대 첨단분야 학과 집적·협력시설 확충 신촌엔 용적률 993%…298가구·청년창업센터 도입

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서강대학교에 미래기술교육센터와 학생창의연구관을 조성하고 인근 마포3구역 3지구 도시정비형 재개발사업을 추진하는 정비계획 변경안이 서울시 도시계획위원회를 통과했다.

서울시는 4일 제3차 도시계획위원회를 열고 마포구 신수동 1-1번지 서강대학교의 도시계획시설(학교) 및 세부시설조성계획 결정(변경)안을 원안가결했다고 5일 밝혔다.

이번 결정으로 조성되는 혁신성장시설은 서울시 ‘대학 도시계획 혁신’ 정책에 따라 학교 경계부 1.5D 사선제한을 배제해 캠퍼스 공간을 보다 유연하게 계획할 수 있도록 했다.

서강대는 시스템반도체학과, 인공지능학과 등 첨단 분야 학과를 집적하고 산·학·연 협력시설을 확충해 대학 경쟁력을 강화할 계획이다.

또 지역 주민이 AI 활용 교육과 체험을 할 수 있는 ‘미래기술교육센터(가칭)’를 조성하고, 일부 대학 시설을 지역에 개방할 예정이다.

신축되는 혁신성장시설 ‘학생창의연구관’은 연면적 약 1만8000㎡, 지상 13층 규모로 2027년 3월 착공해 2028년 9월 준공을 목표로 한다.

신촌역 인근 마포3구역 3지구 도시정비형 재개발사업 정비계획 변경안도 서울시 도시계획위원회를 통과했다. 높이 규제가 대폭 완화되면서 사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.

대상지는 신촌역 인근 백범로에 접한 역세권으로 도심 업무지구 접근성이 우수하지만, 2020년 정비계획 변경과 2022년 사업시행인가·관리처분인가 이후에도 사업성 부족으로 시공사 선정에 어려움을 겪어왔다.

이번 변경안에는 지난해 개정된 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획(도시정비형 재개발사업 부문)’을 반영했다. 기준높이는 100m에서 130m로 상향됐고, 공공기여에 따른 25m 추가 완화를 적용해 최고 155m 이하로 결정됐다. 용적률은 993%로 밀도를 조정했다.

이에 따라 지하 7층~지상 42층 규모로 공동주택 298가구와 업무시설, 근린생활시설, 공공시설이 들어설 계획이다. 기존 소형(전용 48㎡) 위주 공급에서 벗어나 전용 59㎡와 85㎡ 이상 중형 주택을 도입해 2~4인 가구 수요를 반영했다.

가로환경 개선도 포함됐다. 대상지 북측·동측 이면도로(백범로1길)를 각각 2m씩 확폭하고 전신주 등 가로지장물을 지중화한다.

공공시설로는 지상 2층에 청년창업정보교육센터와 외국인주민센터를 조성한다. 대학 밀집지역이자 청년 유학생이 많은 지역 특성을 반영한 계획이다.

또 노후 상·하수관로를 정비하는 계획도 포함했다. 대상지와 접한 도로의 노후 관로는 개량을 의무화하고, 인접 정비구역 내 노후 관로를 개량할 경우 추가 인센티브를 부여해 방재안전 항목에서 최대 40%의 허용용적률 완화를 적용했다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “이번 정비계획은 신촌지역 마포1~4구역에 대하여 기본계획 변경 사항을 반영한 첫 사례로 신촌지역 정비사업 활성화의 계기가 될 것”이라고 말했다.