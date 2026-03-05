GPU 클러스터로 ‘최고 클라우드 설루션’ 수상 3년 연속 선정…클라우드 경쟁력 차별화 입증 독파모 개발 지원으로 K-소버린 AI 확장 기여

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] SK텔레콤은 ‘GSMA 글로벌 모바일 어워드(이하 GLOMO·글로모) 2026’에서 B200 기반 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 ‘해인(海印, Haein)’으로 수상의 영예를 안았다고 5일 밝혔다.

SKT는 해인으로 ‘최고의 클라우드 설루션(Best Cloud Solution)’ 부문을 수상했다. 이는 5G·인공지능(AI) 시대에 발맞춰 고객과 기업의 디지털 전환을 가속하는 클라우드 기술과 서비스를 선정해 수여하는 상이다. SKT는 이번 수상으로 같은 부문에서 3년 연속 수상했다.

해인은 엔비디아(NVIDIA)의 차세대 AI 가속 칩 ‘블랙웰’이 탑재된 NVIDIA B200 1000장 이상을 단일 클러스터로 구성한 고성능 GPU 인프라다. SKT는 이를 기반으로 고객에게 GPUaaS(GPU-as-a-Service)를 지원하고 있다. GPUaaS는 고객 수요에 따라 GPU 자원을 클라우드 형태로 제공하는 서비스다.

클러스터 이름인 해인은 팔만대장경이 보관된 ‘해인사’에서 착안됐다. 디지털 시대의 팔만대장경을 품은 ‘한국형 소버린 AI’ 인프라로 도약하겠다는 의미를 담았다고 SKT는밝혔다.

SKT는 해인을 기반으로 대규모 AI 모델 학습·추론에 최적화된 연산 환경을 제공해, 고객이 필요한 시점에 GPU 자원을 활용할 수 있도록 지원한단 방침이다.

특히 자체 가상화 설루션인 ‘페타서스 AI 클라우드(Petasus AI Cloud)’를 적용, GPU 클러스터를 수요에 맞춰 분할·재구성해 가동률을 극대화했다. 또 AI 개발·운영 통합 관리 플랫폼인 ‘AI 클라우드 매니저’로 효율성을 높였다.

해인 GPU 클러스터는 과학기술정보통신부의 ‘AI-컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원) 사업’에 선정돼 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트를 지원하고 있다고 SKT는 밝혔다.

SKT는 해당 부문에서 2024년 클라우드 사용량 및 패턴을 AI로 분석해 관리·최적화하는 ‘클라우드 레이다(Cloud Radar)’로, 지난해에는 ‘해인’의 핵심 기술로 포함된 GPU 가상화 설루션 ‘페타서스 AI 클라우드’로 수상한 바 있다.

김명국 SKT GPUaaS사업 담당은 “차세대 AI 칩인 B200 기반으로 구축한 해인 GPU 클러스터가 세계적 권위를 지닌 글로모 어워드에서 수상해 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 한국형 소버린 AI 생태계 확장과 글로벌 AI 경쟁력 강화에 이바지하고자 노력하겠다”고 밝혔다.