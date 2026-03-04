[헤럴드경제=김광우 기자] “하루 만에 수백마리가 학살된다”

흘러 넘치는 피로 인해 빨갛게 물든 해변. 그리고 그 위로 널브러진 사체들. 참돌고래과 동물인 ‘들쇠고래’를 노린 집단 사냥이 이뤄진 결과다.

이곳은 노르웨이와 아이슬란드 사이에 있는 페루 제도. 이른바 ‘바이킹의 후예’라고 불리는 페루 제도 주민들은 전통에 따라 들쇠고래 사냥에 나선다.

주민들은 고래의 숨구멍에 갈고리를 걸고 밧줄로 잡아당긴 뒤, 칼로 목덜미를 찔러 사냥한다.

현장은 고래가 내는 비명으로 가득 차고, 피가 흘러 바다가 빨갛게 물든다. 사냥 방식이 지나치게 잔혹하다는 비판이 나오는 이유다.

수중 사진계의 오스카(미국 아카데미상)로 불리는 UPY(올해의 수중 사진가상)는 최근 2026년 수상작을 공개했다.

그중에서도 눈길을 끄는 건 비영리단체의 후원으로 뽑는 ‘해양 보전’ 부문. 인간으로 비롯된 해양 오염, 해양생물 피해 등을 주제로 진행되는 부문이다.

이번에 해양 보전 부문 우승작으로 선정된 작품은 인도네시아 작가 카이추인 심의 ‘순수함과 전통이 만나는 곳(Where Innocence Meets Tradition)’. 페로 제도에서 매년 열리는 들쇠고래 사냥 ‘그라인다드랍(Grindadráp)’의 한 장면을 담은 사진이다.

북대서양의 작은 섬나라 페로 제도는 덴마크의 자치령으로, 약 18개의 섬으로 이뤄진 국가. 특히 아름다운 자연유산을 가진 것으로 유명하다. 하지만 또 하나 유명한 게 있다. 매년 반복적으로 빨갛게 물드는 바다.

페로 제도 주민들은 주기적으로 들쇠고래 무리를 해안으로 몰아 사냥하는 ‘그라인다드랍’을 진행한다. 농경지가 부족하고 식량 자원이 제한적이었던 페로 제도에서는 해양 포유류가 중요한 단백질 공급원으로 여겨졌다. 약 9~10세기 바이킹 시대부터 시작된 전통이 지금까지 이어져 오고 있는 셈.

페로 제도에서는 현재도 매년 800마리가량의 들쇠고래가 이같은 방식으로 죽음을 맞고 있다. 이에 따른 논란도 끊이지 않는다. 특히, 수백마리의 고래가 한꺼번에 죽는 장면이 공개되며, 잔혹한 사냥 방식에 대한 문제제기가 이어지고 있다.

페로 제도에서는 고래 무리가 발견되면 어선 여러 척이 협력해, 얕은 만으로 개체를 몰아 넣는다. 이후 해안에서 고래를 칼로 찔러 죽인다. 사회성이 강한 들쇠고래는 가족 단위로 이동하기 때문에, 한 번 사냥에서 다수 개체가 한꺼번에 희생된다.

페로 주민들은 이같은 행위를 식량 확보와 전통문화 계승의 차원이라고 설명한다. 실제 잡힌 고래 고기 등은 주민들에게 무료 배분되며, 별도로 판매되지 않고 있다. 이에 동물복지와 문화 보존 사이의 충돌을 보여주는 대표적인 사례 중 하나로 여겨지고 있다.

수상작가 카이추인 심은 사진 설명을 통해 “가슴 아픈 장면에서 어린 소년은 핏빛 바다 한가운데 죽은 고래 위에 앉아 있다”며 “전통, 정체성, 그리고 윤리가 충돌하는 모습을 섬뜩하게 보여주는 장면”이라고 설명했다.

UPY 심사위원 피터 로울랜즈는 “슬프지만 강렬한 이 이미지는 답보다 더 많은 질문을 던진다”며 “이 사진이 전달하고자 하는 메시지는 음식과 관련된 이유와 상관없이, 이같은 전통이 현대 사회에 설 자리가 없다는 것”이라고 강조했다.

올해 UPY 해양 보존 부문의 준우승 작품은 미국 사진작가 로스 마쿨렉(Ross Makulec)의 ‘여기서 나 좀 꺼내줘!(Get Me Outta Here!)’가 선정됐다. 사진에는 플라스틱 쓰레기로 가득 찬 바다에서 헤엄치는 개구리물고기의 모습이 담겼다.

로스 마쿨렉은 사진 설명을 통해 “이 물고기는 해초가 아닌, 우리가 무심코 버리는 각종 쓰레기 더미를 서식지로 삼고 있었다”며 “인간 사회가 만들어내는 쓰레기로 인해 바다와 그 생물들이 끊임없이 고통받고 있음을 알리는 게 목표였다”고 말했다.

UPY 심사위원 알렉스 머스타드는 “해양 플라스틱 오염은 잘 알려진 문제지만, 아직 해결되지 않았다”며 “물고기와 쓰레기 더미를 대비시키는 생생한 이미지는 이러한 문제 해결에 관한 관심을 계속해서 불러일으킬 것”이라고 평가했다.

희망적인 사진도 수상작으로 선정됐다. 해양 보존 부문 수상작으로 이름을 올린 이탈리아 작가 일라리아 마리아줄리아 리주토의 ‘CESTHA에서 구조 및 재활’ 작품에는 해양 구조 센터에서 구조된 45세 거북이의 모습이 담겼다.

약 45세로 추정되는 거북이는 이탈리아 CESTHA 해양 구조 센터에서 수개월간 치료를 받은 후, 치료 수조에서 바다로 이송되기 위한 통으로 옮겨졌다. 이후 해당 거북이는 인근 바다에 방류된 것으로 알려졌다. 해당 사진은 인간의 해양 보존 활동 노력이 현실적으로 그려냈다는 점에서, 높은 평가를 받았다.

한편 이번 UPY에서는 한국 작가들의 수상 소식도 전해졌다. 접사(클로즈업) 부문에서는 한국 출신 조성철 작가가 ‘혼란 속의 고요(Calm at the Heart of Turmoil)’ 작품을 통해 우승했다. 조 작가는 산호 안에 서식하는 공생 새우를 담아내, 높은 평가를 받았다.

이외에도 김진희 작가가 멕시코 수중 동굴의 모습을 담은 ‘공유시간(Shared Time)’, 우리나라 동해에서 촬영한 ‘생명의 방(Chamber of Life)’ 등 작품을 통해 ‘떠오르는 사진가’ 부문과 ‘광각’ 부문에서 수상했다.