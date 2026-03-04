[헤럴드경제=이원율 기자]영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 역을 맡은 가수 겸 배우 박지훈이 제59회 단종문화제 개최 축하 메시지를 보내 눈길을 끈다.

3월4일 영월 축제 공식 사회관계망서비스(SNS)에서는 박지훈의 축하 영상이 올라왔다.

박지훈은 “이번 작품에서 단종을 연기하는 동안 왕이기 이전에 한 사람으로서 그분이 느끼셨을 외로움과 아픔, 그리고 마음 속 이야기들을 진심으로 헤아려보고 전하고 싶었다”며 “저에게도 역사를 조금 더 가까이에서 바라보고 느낄 수 있었던 소중한 시간이었던 것 같다”고 했다.

박지훈은 “영화 촬영지였던 영월에서 촬영하는 동안 맑은 자연과 따뜻한 분들 덕분에 행복한 마음으로 촬영을 너무 잘할 수 있었다”며 “그 소중한 영월에서 오는 4월24~26일까지 3일간 제59회 단종문화제가 열린다고 한다”고 했다.

박지훈은 “단종의 이야기를 더욱 가까이에서 느낄 수 있는 다양한 프로그램들이 준비돼 있다고 한다”며 “많은 분들께서 함께해 주시면 너무나 좋을 것 같다”고 했다.

그러면서 “앞으로 영월과 단종에 따뜻한 관심을 부탁드린다”며 “제59회 단종 문화제가 여러분들에게 의미있고 행복한 시간이 되시기를 진심으로 기원하고 응원한다”고 덧붙였다.

누리꾼들은 이에 “‘왕사남’ 덕분에 영월 관광지가 활성화돼 너무 좋다”, “단종이 홍보하는 단종문화제”, “영화와 문화제가 이렇게 이어지다니 너무 감동적” 등 반응을 보였다.