정책정보 교류, 공동 세미나·포럼 등 개최

[헤럴드경제=김현일 기자] 주한미국상공회의소(암참)가 한국데이터센터연합회(KDCC)와 데이터센터 및 디지털 인프라 분야에서 한·미 협력을 강화하기로 했다.

암참은 4일 서울 영등포구 여의도 IFC에서 KDCC와 이 같은 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 이날 체결식에는 조 내러스 주한미국대사관 경제과 과학·기술·에너지 정책 과장과 블룸에너지코리아 관계자도 자리해 의미를 더했다.

양 기관은 데이터센터와 디지털 인프라를 중심으로 첨단기술·에너지 분야까지 아우르는 협력 기반을 마련하고, 양국 간 투자와 산업 연계를 강화할 방침이다.

이를 위해 정책·규제 환경에 대한 정보를 교류하고, 공동 세미나·포럼·간담회 등을 개최해 업계 간 협력을 촉진할 계획이다.

암참은 한·미 디지털 파트너십 강화와 한국의 글로벌 AI 3대 강국 도약에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “AI 경쟁력은 결국 안정적이고 확장 가능한 디지털 인프라에서 출발한다”며 “이번 협약은 한국이 글로벌 AI 강국으로 도약하는 과정에서 필요한 경쟁력 있고 지속가능한 생태계 조성을 지원하는 중요한 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “암참은 양국 산업계를 연결하는 가교로서 혁신과 투자를 촉진하는 환경 조성에 지속적으로 기여해 나갈 것”이라고 강조했다.

강중협 한국데이터센터연합회 회장은 “미국의 데이터센터 산업 시장과 급성장하고 있는 한국의 데이터센터 산업 시장이 협력해 시너지를 낼 수 있는 시작점이 되는 좋은 기회가 마련됐다는 점에서 기쁘게 생각한다”고 말했다.