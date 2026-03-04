[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 데뷔 이래 처음으로 ‘워터밤’ 무대에 오른다.

4일 워터밤 공식 SNS에 따르면 다영은 오는 7월24일부터 26일 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 사흘간 개최되는 ‘워터밤 서울 2026’에 출격한다.

다영은 마지막 날인 26일 무대에 올라 관객들과 만날 예정이다.

‘워터밤’은 국내 최대 규모의 페스티벌로 매년 화려한 라인업과 다채로운 퍼포먼스로 각광받으며 여름을 대표하는 축제로 자리매김했다.

데뷔 이래 처음으로 ‘워터밤’ 무대에 오르게 된 다영은 특유의 건강하고 에너제틱한 라이브와 파워풀한 퍼포먼스로 신흥 ‘서머퀸’에 도전한다.

다영은 지난해 9월 디지털 싱글 ‘gonna love me, right?(고나 럽 미, 롸잇?)’으로 솔로 데뷔에 나섰다. 타이틀곡 ‘body(바디)’를 통해 기존과는 다른 음악적 색채와 비주얼 콘셉트를 선보이며 솔로 아티스트로서 강렬한 첫 인상을 남겼다. ‘body’는 발매 직후 멜론 TOP100에 진입한 데 이어 주간 차트에서도 존재감을 드러냈고 다영은 각종 음악방송을 통해 탄탄한 라이브와 에너제틱한 퍼포먼스를 펼치며 ‘body’로 음악방송 1위 트로피까지 거머쥐었다.

이처럼 다영은 솔로 데뷔 첫 해를 눈부신 성과와 기록으로 채우며 팬들은 물론 대중에 강렬한 존재감을 각인시켰다. 이 가운데 전해진 다영의 데뷔 첫 ‘워터밤’ 출격 소식은 많은이들의 기대를 모으고 있다. 특히 ‘body’가 지닌 중독성 강한 멜로디와 시원한 에너지가 페스티벌을 연상케 한다는 평을 받아온 만큼, 다영이 어떤 무대로 여름을 장식할지 관심이 집중된다.