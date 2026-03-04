“올림픽 시청권 ‘공공재’ 재정립” 6월 월드컵 중계권 독점도 지적

[헤럴드경제=조용직 기자] 조계원 의원(더불어민주당, 전남 여수시을)은 4일 열린 문화체육관광부 현안 질의에서 올림픽 등 세계적 스포츠 행사의 중계를 ‘공공재’로 재정립하라고 촉구했다.

지난 2월 7일부터 17일간 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽은 62년 만에 처음으로 지상파 중계 없이 치러진 올림픽이었다. JTBC는 이 대회 중계권을 막대한 비용을 들여 독점 확보했으나, 단독 중계로 진행된 이번 대회 개막식 시청률은 고작 1.8% 에 불과했다. 조 의원은 이를 두고 ‘역대급 무관심 올림픽’이라는 평가가 나오고 있다고 지적했다.

조 의원은 한국 스노보드 사상 첫 금메달을 획득한 최가온의 쾌거가 다른 종목 중계에 밀려 자막 한 줄로 처리되는 촌극이 빚어진 데 대해 국민들이 응원할 기회마저 박탈당했다고 비판했다 .

조 의원은 올 6월 북중미 월드컵부터 2032년 하계 올림픽까지 모든 중계권이 독점된 상황을 우려하며, 올림픽 등 세계적인 스포츠 행사의 보편적 시청권이 훼손된 사태에 대해서도 문체부의 소극적 대응을 지적했다 .

그는 주요 스포츠 이벤트를 무료 방송에서 볼 수 있도록 법으로 보장하는 영국의 ‘리스티드 이벤트(Listed Events)’ 규정이나 호주의 ‘안티 사이포닝(Anti-Siphoning)’ 제도처럼 우리나라도 시청권의 범위를 무료 방송 중심으로 전면 재정립해야 한다고 주장했다 .

조 의원은 지상파 방송과 OTT, 뉴미디어를 포함한 ‘코리아 풀(Korea Pool)’을 조속히 확대 구성하고 스포츠 행사 중계가 특정 사업자의 ‘독점 상품’ 이 아닌 국민의 ‘공공재’ 로 복원될 수 있도록 문체부 차원의 구체적인 대책 마련을 최휘영 장관에게 강력히 주문했다 .

최휘영 장관은 이날 자리에서 조계원 의원의 주장에 공감하며 “방송미디어통신위원회와 함께 제도적 보완 장치를 논의하겠다”고 밝혔다.