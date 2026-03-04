[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피와 코스닥 시장에 4일 발동된 ‘서킷브레이커’가 해제되며 거래가 재개됐다.

거래가 재개된 이날 오전 11시50분 기준 코스피는 7.76% 하락한 5342.35에 거래되고 있다.

앞서 한국거래소는 오전 11시16분 코스닥에 이어 오전 11시19분 코스피에 각각 서킷브레이커를 발동했다.

‘서킷브레이커’는 코스피가 전날 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 때 채권을 제외한 코스피 전 상장 종목의 매매를 20분간 중단하는 조치다. 해제 이후엔 10분간 호가를 접수해 단일가 처리한다.

장 초반 코스피와 코스닥 시장에서 각각 매도 사이드카가 발동됐지만 폭락세가 진정되지 않아 서킷브레이커까지 이어졌다.

유가증권시장에 서킷브레이커가 발동된 것은 지난 2024년 8월 5일 이후 약 19개월 만이다. 누적으로는 이번이 역대 7번째다.

코스닥 시장에도 발동된 서킷브레이커도 해제됐다. 같은 시간 코스닥 지수는 7.8% 하락한 1048.91에 거래 중이다. 서킷브레이커 발동 시점 당시 코스닥지수는 전장 대비 8.11% 하락한 상태였다.

코스닥에서 서킷브레이커가 발동된 것은 이번이 역대 11번째다. 코스피와 마찬가지로 지난 2024년 8월 5일 이후 약 19개월 만의 발동이다.