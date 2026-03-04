20~29일 골프 체험형 이벤트

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 서울 강동구에 위치한 KLPGA빌딩에서 현대백화점(대표 정지영)과 그린마스터 페스타(GREEN MASTER FESTA) ‘26 공동 주최 조인식을 진행했다.

KLPGA와 현대백화점이 공동 주최하는 이 행사는 본격적인 시즌 개막에 앞서 골프 팬 및 일반 고객에게 여자 골프의 매력을 알리는 체험형 이벤트다. 이달 20~29일 서울 영등포구 더현대 서울에서 진행된다.

특히 25일 진행되는 출정식은 2026시즌 정규투어에서 활약할 선수들이 새로운 시즌에 대한 비전과 포부를 골프 팬과 미디어에 알리는 상징적인 행사다. 제18대 KLPGA 홍보모델 12인 전원이 참석해 골프 팬을 만나고 시즌 각오와 공약 등을 밝히는 기자회견이 마련된다.

‘KLPGA 팝업스토어’와 ‘KLPGA 커스텀 존’에서는 올해 새로 제작된 KLPGA 공식 굿즈 등 색다른 즐길 거리도 마련되어 있으며, 이번 행사를 위해 특별히 조성된 캐비닛형 ‘홍보모델 포토존’도 만나볼 수 있다.

현대백화점 정지영 대표는 “이번 행사를 통해 내방객에게 KLPGA 투어를 알리고 골프에 대한 관심도 높일 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 기획해 단순 쇼핑 공간을 넘어 이색적인 경험을 할 수 있는 리테일 공간으로 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.

KLPGA 김상열 회장은 “2026시즌 개막에 앞서 KLPGA 브랜드를 알리고 특별한 즐거움을 전할 수 있는 행사를 주최해 뜻깊게 생각한다”며 “아낌없이 지원해준 현대백화점에 감사드리며 앞으로도 양 사가 긴밀히 협력해 나가겠다”고 화답했다.